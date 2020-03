Vestir la camiseta del Real Madrid es un sueño que persiguen muchos jugadores, pero solo pocos están al alcance. Y también hubo algunos fichajes del club blanco que ni siquiera daban la talla, pero aún así llegaron al Bernabéu. Este es el caso de Julien Faubert, considerado una de las contrataciones más desatinadas en la historia de los merengues.

A inicios del 2009, en medio de una crisis, Real Madrid necesitaba urgentemente a un jugador por la banda derecho. Entonces, intentaron fichar a Antonio Valencia, pero las pretensiones del ecuatoriano eran muy altas para lo que el club español iba a invertir. Entonces, la siguiente opción fue Faubert y la llamada no tardó en llegar. Esta curiosa historia la cuenta el mismo futbolista francés en una entrevista con la web The Athletic.

"Íbamos en el autobús de camino al estadio para jugar contra el Fulham, me llamó un tipo francés y me dijo, 'Hola, trabajo para el Real Madrid y queremos hablar contigo'. Le dije que tenía que jugar un partido importante y no tenía tiempo para esas gilipolleces, así que apagué el teléfono. Después del partido volví a encenderlo y tenía como 30 mensajes de texto y 50 mensajes de voz. Ahí me di cuenta de que iba en serio", recordó.

Entonces, Faubert llamó rápidamente a su agente y este le dijo que le estaban “esperando en un hotel de Heathrow”. Luego, el Real Madrid cerró la cesión del futbolista francés con el West Ham por 1,5 millones y, aunque le salió barato, resultó ser demasiado caro para lo que luego aportó en el equipo.

Cuando se iba despedir de sus compañeros del West Ham, algunas risas se escucharon por el increíble fichaje de Faubert. “Pasé por el vestuario para recoger mis cosas y todo el mundo se estaba riendo. ‘¿Pero no te das cuenta? Es el puto Real Madrid’”, contó. Ya con la camiseta blanca, el galo solo logró disputar dos partidos, que en realidad se reducen en 54 minutos.

El primero lo jugó contra el Racing y eso bastó para saber que ya no podrían contar con él en los próximos partidos. Aún así Faubert tuvo unos minutos más contra el Athletic. Luego, brilló por su ausencia y, en medio de la angustia de no tener oportunidades, el galo protagonizó un momento célebre en el banquillo de Madrid.

"Estaba en el banquillo, cerré los ojos como 30 segundos y se pensaron que estaba cabreado porque no jugaba, así que dijeron, 'Este tío está durmiendo'. El presidente me dijo que tenía que tener cuidado porque había cámaras y fotógrafos por todos lados", explicó.

-El insólito sucesor de Zidane-

Faubert también recordó cuando debutó con la selección francesa en el 2006. Fue en un partido contra Bosnia, dos meses después que Zinedine Zidane colgara las botas en la final del Mundial de Alemania contra Italia. Entonces, el nuevo jugador que usara la ‘10’ de la leyenda galáctica debería estar a la altura. Y fue nada menos que Faubert.

Faubert fue el primer '10' de Francia luego de la era de Zinedine Zidane. (Foto: Reuters)

"Fui el primer jugador en llevar el número 10 después de Zidane. No sabía que iba a llevar ese dorsal. Cuando llegué al vestuario no tenía otra opción. '¿De verdad? ¿Tengo que llevar este número?'", rememora. También hubo cierta burla en el vestuario de 'les bleus' hacia Faubert.

Así se sumó otro episodio inusual en la carrera de Faubert. Algo que para él fue increíble como su fichaje al Real Madrid. “Pero lo más divertido es que nadie me había avisado de que me iban a convocar. Estaba viendo la televisión, vi que habían dado la lista y vi mi puto nombre. Miré en internet porque creí que se habían equivocado, pero no, era oficial”, dijo.

