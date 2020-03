A mediados de 1996, la selección peruana de fútbol comenzaba a tomar un oxígeno bajo la dirección técnica de Juan Carlos Oblitas. Comenzaron a sumarse buenos resultados y algunos futbolistas fueron exportados a ligas de Europa. Uno de ellos fue Flavio Maestri, quien llegó al Hércules de Alicante de España después de un bicampeonato con Sporting Cristal. En La Florida buscaron un reemplazo para compartir el puesto con jugadores como Ricardo Zegarra y Jorge Lazo. El elegido fue un goleador de la segunda división argentina. Su nombre: Luis Alberto Bonnet, ese atacante que llegó en silencio al Rímac, para un año después despertar un grito que suena hasta hoy en la mente.

Los cerveceros eran dirigidos aún por el brasileño José Luis Carbone (fue reemplazado por Sergio Markarián) y buscaban con urgencia un '9′ consolidado. En ese tricampeonato de 1996, quien llenó el vacío goleador fue un lateral-volante. Jorge Soto se puso el overol en el área, debido a que Bonnet demoró un poco en su adaptación. De todos modos, el poco tiempo que jugó en esa campaña demostró que era un atacante muy físico y con potencia en el juego aéreo. Un cazador que recuperó el olfato en el momento más urgente: la Copa Libertadores 1997.

Luis Alberto Bonnet es hoy la imagen oficial de una casa de apuestas. Incluso ha dado consejos en eventos como la última Copa América. | Foto: AP

-Recuerdos del Mineirao-

Ha pasado casi un cuarto de siglo de aquel subcampeonato en la Copa, de aquella final ante Cruzeiro en el Mineirao. Bonnet fue el goleador celeste con cinco tantos. Sus goles al Racing, en Avellaneda y Lima, se siguen gritando. Hoy, Luis Alberto Bonnet no ha cambiado mucho. Luce muy parecido a como luce en el póster de los hinchas noventeros: rapado, delgado y con sonrisa sutil. Lejos del exceso salvo cuando se quitaba la camiseta para celebrar goles, en tiempos donde aún no se castigaba la euforia con tarjeta amarilla. Aquel muchacho que fue un ‘AS’ en el Rímac, hoy está entregado a otro juego. Con cartas ganadoras, pero sin tribunas ni goles. Solo con la sabiduría emocional y cálculo permanente de quien gana casi todas sus partidas. Bonnet es un jugador profesional de póquer.

En estos días de cuarentena, el ex atacante argentino también ha puesto en reposo esa pasión que encontró en sus últimos años como jugador de Sporting Cristal. “Comencé entre el 2007 y 2008 en un casino de Lima. Iba con otros futbolistas que también eran muy buenos. En una noche pude ganar 29 mil dólares. Hoy juego entre tres a cinco veces por semana”, declaró Bonnet hace unos meses al diario Gestión.

¡Así celebramos en su día a Luis Alberto Bonnet! 💪🏽⚽️#SaludPelao

-Rey de los pronósticos-

Dice Bonnet que en su noche más infeliz perdió dos mil dólares. Su récord es positivo. Por años, esa afición solo la conocían los más cercanos, sin embargo hoy es vox pópuli su faceta como “rey de los casinos”. Las últimas noticias que llegaron sobre él fueron un video, difundido por hinchas celestes, donde pide alentar en la semifinal del año pasado ante Alianza, y la otra novedad fue encontrarlo como imagen de una conocida casa de apuestas. Allí, Bonnet ha hecho proyecciones del torneo local y hasta de la última Copa América 2019. El ‘Pelado’ pronosticó que Brasil iba a ser el campeón. Lo hizo con la misma frialdad con la cual definió ante ‘Nacho’ Gonzales (ex arquero de Racing) en agosto de 1997,

Luis Alberto Bonnet es el tercer máximo goleador histórico de Sporting Cristal. Solo está detrás del ‘Jet’ Alberto Gallardo y de Jorge Soto. Además, el argentino dio tres vueltas olímpicas con los celestes en 1996, 2002 y 2005. Esos goles en la Copa Libertadores de 1997 lo ubican en un pedestal difícil de alcanzar en el corazón del hincha cervecero. Cuando lo entrevistamos hace unos años, Bonnet fue enfático: no quería homenajes ni volver al Rímac. Su vínculo afectivo quedó sellado como un amor a la distancia. Y eso no ha cambiado hasta hoy.

"...este miércoles a alentar al equipo ... contra alianza mucho más..." 😱 Luis Alberto Bonnet 👊#SaludBonnet#JuntosPorla20#FuerzaCristal



-

Video: Luis "El Turco" Cieza

-Homenaje pendiente-

Bonnet le dijo que ‘no’ dos veces a la directiva celeste porque no ha perdonado el trato que se le dio entre el 2008 y 2009. El atacante no tuvo una buena relación con el técnico Juan Carlos Oblitas y entrenó con la reserva hasta que terminó su contrato. “Prefiero dejar el tema del homenaje allí. Puedo mandar saludos a la barra, decirles a todos que estoy bien. Tengo mis negocios en Buenos Aires y no los puedo dejar”, nos explicó aquella vez Bonnet. Siempre cada fin de año, cuando se planifica la presentación del plantel de Sporting Cristal, hay propuestas de llamar a Buenos Aires y saber si el ‘Pelado’ cambió de opinión. Ese aplauso sigue pendiente.

“El día del retiro necesitas una contención muy fuerte. Yo he tenido a mi familia todo el tiempo. Es difícil”, nos dijo en enero Carlos Lobatón. La odisea del adiós es una novela que nunca tendrá final feliz para un futbolista. Eso quizá fue lo que más le dolió a Bonnet. “Si me vas a preguntar de nuevo por el homenaje, prefiero pasar a otro tema”, nos respondió la última que conversamos con él. ¿Tratamos bien en el Perú a los ídolos que se ven? Es una pregunta para reflexionar en pausa en estos días de cuarentena. Aún queda, en muchos fanáticos celestes, el deseo de ver otra vez a Luis Alberto Bonnet y entregarle una acción de gracias con ovación unánime. ¿Llegará ese día? Imaginarlo es como hacer otra apuesta, donde solo Bonnet tiene la respuesta ganadora.





Sporting Cristal creó un video de conciencia

