Media Maratón de Trujillo Sol TV 2026: así será la prueba que desafía a los runners y se corre este 8 de febrero.

La majestuosa Plaza de Armas de Trujillo será el punto de partida y llegada de la Media Maratón de Trujillo Sol TV, que se correrá el próximo domingo 8 de febrero en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’.

En conferencia de prensa, fueron presentados el fin de semana los polos oficiales de la competencia y las medallas que se entregarán a los ganadores de la competencia.

Como se sabe, en esta edición se correrán las distancias de 10K y 21K para todos aquellos que deseen un desafío mayor. Asimismo, se premiará a los cinco primeros puestos de cada categoría con dinero en efectivo.

Por ejemplo, el ganador de la 10K será acreedor de un premio de S/2,000, mientras que el primer lugar de la 21K ganará un monto de 3 mil nuevos soles. Sin duda, una motivación para todos los runners.

“Por la gran acogida del público y también una respuesta muy positiva de los auspiciadores hemos ampliado y ahora vamos a premiar al top 5, tanto en hombres y mujeres en 10K y 21K”, afirmó José Valderrama, coordinador general de la media maratón.

Valderrama mencionó que también habrá un Premio Sol TV, donde se reconocerá a los tres mejores deportistas liberteños en las categorías para hombres y mujeres.

“Es una fiesta del Perú y SolTV no puede faltar. A todos aquellos que aman el deporte de la maratón los invitamos para que puedan estar participando. Creo que esto es una fiesta en la que nadie puede quedar excluido”, expresó Jhony Rubiños, administrador de Sol TV.

