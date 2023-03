Boletos para Canelo vs John Ryder: cuándo saldrán a la venta y precios

En la actualidad, uno de los mejores boxeadores mexicanos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, retorna al cuadrilátero en su natal Jalisco para defender el título de peso supermediano por lo que se enfrentará al británico John Ryder. Esta pelea se realizará en el Estadio Akron, casa de las Chivas, en Guadalajara, teniendo como motivo la celebración de los dos siglos de la fundación de la Perla Tapatía.

Cabe mencionar que el boxeador de 32 años no disputaba una pelea en México desde noviembre de 2011, cuando venció a Kermit Cintrón en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, defendiendo el campeonato mundial superwelter del Consejo Mundial de Boxeo. Su última pelea en Jalisco fue en junio de 2011.

CANELO VS. RYDER: ¿CUÁNDO ES LA PELEA EN MÉXICO?

Luego de recuperarse de una cirugía en su mano izquierda, Canelo se viene alistando para defender sus cinturones, esto tras la victoria por decisión unánime ante Gennady Golovkin el pasado septiembre y después de caer en la división de los semipesados contra el ruso Dmitry Bivol.

“Con la lesión, no estaba seguro cuándo iba a volver”, dijo Álvarez acerca de su operación en la mano, de la cual ya está recuperado por completo. “Retonar al ring y pelear en Jalisco es algo que me pone muy contento”.

Como se sabe, Saúl Álvarez cuenta con cuatro cinturones de las 168 libras con una serie de peleas que inicia a finales de 2020 y terminó en noviembre de 2021 tras noquear a Caleb Plant.

Fecha: 6 de mayo

6 de mayo Lugar: Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco) Boletera: Ticketmaster

Ticketmaster Venta General: 21 de Marzo - 11:00 AM

CANELO VS. RYDER: PRECIOS DE LOS BOLETOS EN MÉXICO

Para aquellos fanáticos del boxeo, si desean adquirir boletos para el duelo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y John Ryder en el Estadio Akron, de Jalisco, que cuenta con una capacidad de 46 mil personas (12 mil 500 personas en cancha) están a la venta desde este martes 21 de marzo a las 11:00 horas mediante la página de Ticketmaster y en taquillas del estadio. A continuación, conoce los precios de la pelea entre Canelo y John Ryder:

Ring side: 50 mil pesos

CANELO ÁLVAREZ HABLÓ SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA PELÍCULA CREED III

Además de su faceta como boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez debutó hace poco como actor al tener una corta aparición en la película Creed III. Los medios de comunicación estuvieron especulando que cobró aproximadamente un millón de dólares por su participación; no obstante, el mismo boxeador puso fin a los rumores sobre la suma que obtuvo.

“Muy contento de estar en una película tan importante, me motivaba con las películas de Rocky cuando estaba empezando, es especial el haber tenido una participación de dos segundos. Y hablando del dinero, acuérdense que ustedes los medios saben que todo lo que escriben no es verdad. A veces el dinero no lo es todo, a veces es más cuestión de orgullo”, dijo.