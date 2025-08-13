Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la UEFA Europa League, en Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, jueves 14 de agosto

Europa - UEFA Europa League

10:00 KuPS vs Rīgas FS

11:00 Midtjylland vs Fredrikstad

12:00 Brann vs Häcken

12:00 Noah vs Lincoln Red Imps

12:00 Wolfsberger AC vs PAOK

12:30 Breidablik vs Zrinjski

13:00 Utrecht vs Servette

13:00 Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos

13:00 Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans

13:00 Drita vs FCSB

13:30 Sporting Braga vs CFR Cluj

14:00 Legia Warszawa vs AEK Larnaca

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

9:00 Astana vs Lausanne Sport

10:00 Egnatia Rrogozhinë vs Olimpija

11:00 Sabah vs Levski Sofia

11:00 Ararat-Armenia vs Sparta Praha

11:30 Levadia vs Differdange 03

12:00 Hammarby vs Rosenborg

12:00 Omonia Nicosia vs Araz

12:00 Győri ETO vs AIK

12:00 Sheriff vs Anderlecht

12:00 Paksi SE vs Polessya

12:30 Arda vs Kauno Žalgiris

12:30 Beitar Jerusalem vs Riga

12:30 Brøndby vs Víkingur Reykjavík

12:30 Vaduz vs AZ

13:00 Beşiktaş vs St Patrick’s

13:00 AEK Athens vs Aris

13:00 Maccabi Haifa vs Raków Częstochowa

13:00 Celje vs Lugano

13:00 Neman Grodno vs KÍ

13:15Jagiellonia Białystok vs Silkeborg

13:30 Spartak Trnava vs CSU Craiova

13:45 Dundee United vs Rapid Wien

13:45 Dinamo City vs Hajduk Split

13:45 Linfield vs Víkingur

14:00 Hibernian vs Partizan

14:00 Virtus vs Milsami

14:00 Austria Wien vs Baník Ostrava

14:00 Santa Clara vs Larne

14:00 Shamrock Rovers vs Ballkani

Colombia - Primera A

18:00 Deportivo Pereira vs América de Cali - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

20:10 Deportivo Pasto vs Envigado - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Atlético Mineiro vs Godoy Cruz - ESPN2, Disney+

19:30 Central Córdoba SdE vs Lanús - DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Botafogo vs LDU Quito - ESPN, Disney+, Fox Sports

19:30 Universitario vs Palmeiras - ESPN2, Disney+, Fox Sports 2

19:30 Libertad vs River Plate - TyC Sports, ESPN, Disney+, Telefe Argentina

Ecuador - Copa Ecuador

15:30 Gualaceo vs Cuniburo - DIRECTV Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana

19:00 Independiente vs Hankook Verdes - Disney+

21:00 Motagua vs Cartaginés - Disney+

21:00 Xelajú vs Real Estelí - Disney +

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! .

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona
Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona