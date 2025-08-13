Partidos de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la UEFA Europa League, en Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, jueves 14 de agosto
Europa - UEFA Europa League
10:00 KuPS vs Rīgas FS
11:00 Midtjylland vs Fredrikstad
12:00 Brann vs Häcken
12:00 Noah vs Lincoln Red Imps
12:00 Wolfsberger AC vs PAOK
12:30 Breidablik vs Zrinjski
13:00 Utrecht vs Servette
13:00 Shakhtar Donetsk vs Panathinaikos
13:00 Maccabi Tel Aviv vs Hamrun Spartans
13:00 Drita vs FCSB
13:30 Sporting Braga vs CFR Cluj
14:00 Legia Warszawa vs AEK Larnaca
Europa - Liga de Conferencia de la UEFA
9:00 Astana vs Lausanne Sport
10:00 Egnatia Rrogozhinë vs Olimpija
11:00 Sabah vs Levski Sofia
11:00 Ararat-Armenia vs Sparta Praha
11:30 Levadia vs Differdange 03
12:00 Hammarby vs Rosenborg
12:00 Omonia Nicosia vs Araz
12:00 Győri ETO vs AIK
12:00 Sheriff vs Anderlecht
12:00 Paksi SE vs Polessya
12:30 Arda vs Kauno Žalgiris
12:30 Beitar Jerusalem vs Riga
12:30 Brøndby vs Víkingur Reykjavík
12:30 Vaduz vs AZ
13:00 Beşiktaş vs St Patrick’s
13:00 AEK Athens vs Aris
13:00 Maccabi Haifa vs Raków Częstochowa
13:00 Celje vs Lugano
13:00 Neman Grodno vs KÍ
13:15Jagiellonia Białystok vs Silkeborg
13:30 Spartak Trnava vs CSU Craiova
13:45 Dundee United vs Rapid Wien
13:45 Dinamo City vs Hajduk Split
13:45 Linfield vs Víkingur
14:00 Hibernian vs Partizan
14:00 Virtus vs Milsami
14:00 Austria Wien vs Baník Ostrava
14:00 Santa Clara vs Larne
14:00 Shamrock Rovers vs Ballkani
Colombia - Primera A
18:00 Deportivo Pereira vs América de Cali - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
20:10 Deportivo Pasto vs Envigado - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
Sudamérica - Copa Sudamericana
17:00 Atlético Mineiro vs Godoy Cruz - ESPN2, Disney+
19:30 Central Córdoba SdE vs Lanús - DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
17:00 Botafogo vs LDU Quito - ESPN, Disney+, Fox Sports
19:30 Universitario vs Palmeiras - ESPN2, Disney+, Fox Sports 2
19:30 Libertad vs River Plate - TyC Sports, ESPN, Disney+, Telefe Argentina
Ecuador - Copa Ecuador
15:30 Gualaceo vs Cuniburo - DIRECTV Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana
19:00 Independiente vs Hankook Verdes - Disney+
21:00 Motagua vs Cartaginés - Disney+
21:00 Xelajú vs Real Estelí - Disney +
Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al LINK.