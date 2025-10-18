Gianluca Lapadula ya se ganó el puesto de titular en el Spezia. Este sábado 18 de octubre dio muestra de lo que puede aportar al equipo al anotar el 1-0 sobre Cesenia en el minuto 4′.
El delantero peruano, de esta manera, sumó su tercer gol en la temporada, entre Serie B y Copa Italia.
