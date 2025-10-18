Gianluca Lapadula ya se ganó el puesto de titular en el Spezia. Este sábado 18 de octubre dio muestra de lo que puede aportar al equipo al anotar el 1-0 sobre Cesenia en el minuto 4′.

El delantero peruano, de esta manera, sumó su tercer gol en la temporada, entre Serie B y Copa Italia.

🇵🇪⚽️ De ‘9’, de goleador: ¡GOL de GIANLUCA LAPADULA con el SPEZIA por la SERIE B!



🇵🇪⚽️ De '9', de goleador: ¡GOL de GIANLUCA LAPADULA con el SPEZIA por la SERIE B!

😮‍💨 Volviendo…pic.twitter.com/cNha1Ni39h

