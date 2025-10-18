El delantero peruano marcó su tercer gol en la temporada con el Spezia, entre Serie B y Copa Italia. (Foto: @spezialcalcio)
Redacción EC
Gianluca Lapadula ya se ganó el puesto de titular en el Spezia. Este sábado 18 de octubre dio muestra de lo que puede aportar al equipo al anotar el 1-0 sobre Cesenia en el minuto 4′.

El delantero peruano, de esta manera, sumó su tercer gol en la temporada, entre Serie B y Copa Italia.

