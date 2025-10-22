Sigue destacando. El peruano Pedro Gallese, arquero de Orlando City, fue nominado a la atajada del año por la Major League Soccer a través de sus redes sociales y el voto está abierto al público.

El equipo del peruano derrotó 6-5 a Toluca y avanzó a semifinales. (Foto: MLS)

“¿Cuál merece ser elegida como la atajada del año? Vota aquí“, se lee en la publicación hecha a través de la cuenta oficial de la MLS junto a un video que recopila las mejores jugadas de los arqueros a lo largo de la temporada.

Entre ellos se encuentra Pedro Gallese que entró en esta elección por una mano salvadora que impidió un gol de Luis Suárez de media cancha en un duelo ante Inter Miami el último 10 de agosto en Orlando.

¿Cuál merece ser elegida como la atajada del año? pic.twitter.com/Q30H34tl7x — MLS Español (@MLSes) October 20, 2025

En aquella oportunidad, el equipo del ‘Pulpo’ pudo golear al cuadro de Lionel Messi por 4-1 con un doblete de Luis Muriel y goles de Martín Ojeda y Marco Pasalic. Por el lado de Inter Miami, Yannick Bright fue el encargado de descontar. Esa noche, Pedro Gallese fue elegido como una de las figuras del encuentro.

¿Cuál merece ser elegida como la atajada del año? pic.twitter.com/Q30H34tl7x — MLS Español (@MLSes) October 20, 2025

Cabe destacar que el ‘Pulpo’ Gallese es una de las piezas más importantes en los últimos años en Orlando City; sin embargo, su futuro en el equipo ‘morado’ todavía es incierto ya que su contrato vence a fines de diciembre de este año y todavía no se ha anunciado una renovación.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del hincha.