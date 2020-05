Bubba Ray explicó lo que sucedió cuando vieron a Jeff Hardy drogado sobre el ring de TNA en Victory Road 2011

El 13 de marzo del 2011 será una fecha recordada por siempre por Jeff Hardy. El ‘Enigma Extremo’ debía enfrentar a Sting en el evento estelar del PPV de TNA llamado Victory Road. Sin embargo, el hermano menor de los Hardys apareció en escena bajo los efectos de las drogas, arruinando la lucha y casi llevando a la quiebra a la empresa. Bubba Ray explicó lo que sucedió aquella fatídica noche.

Jeff Hardy ya acumulaba varios hechos de indisciplina en sus primeras etapas tanto en WWE como en TNA. En la empresa de Vince McMahon había sido despojado de campeonatos por haber violado la política de bienestar, incluso no pudo viajar una ocasión por estar muy borracho.

En TNA trató de mejorar su imagen y lo había conseguido. En su aspecto de juguetón, Hardy solía esconderse antes de los shows. Aquella noche de Victory Road, lo encontraron inconsciente horas antes de la lucha; sin embargo, los directivos decidieron que el luchador salga e intente hacer un buen combate.

Bubba Ray, en ese entonces integrante de TNA, estuvo tras bambalinas esa noche. Hace unos días reveló lo que sucedió y el plan alternativo que le ofreció a Eric Bischoff, quien se encargaba de producir el show, para tratar de salvar el show.

“Recuerdo estar en el Gorilla Position y Eric se estaba volviendo loco. Le dije a Eric: ‘Déjame ir allí, te salvaré’. Y él respondió: ‘¿Qué vas a hacer?’ Le dije: "Me deslizaré, atacaré a Sting, sacaré una mesa y haré que Sting me ponga sobre la mesa’. Dije: ‘Mientras esa mesa se rompa y sea lo último que la gente vea, se irán a casa felices’. Dijo: ‘Uh, no, no, no’. Solo intentaba tener una idea a último segundo e intentar salvar el programa. Recuerdo que se acercó a mí al día siguiente o la próxima semana o lo que sea. Me dijo: ‘Hombre, realmente lo aprecio’. Ya sabes: ‘Gracias por intentar sacar todo adelante en la crisis’. Lo que sea que dijo, estaba reconociendo la voluntad de que yo saliera y me permitiera pasar por la mesa”, dijo Bully (Bubbay) Ray en entrevista con Chris Van Vliet.

