Este miércoles 8 de octubre a las 12:30 pm, en la Casa España de la avenida Salaverry, se celebrará un homenaje al doctor Andrés León Martínez para conmemorar el 50 aniversario de la Fundación del Capítulo Peruano de Cirugía Taurina.

El doctor León Martínez, jefe del Servicio Médico de la Plaza de Acho durante varias décadas, recibirá el reconocimiento de sus colegas, de toreros y de la afición taurina en general.

Su labor al frente de la enfermería de Acho ha sentado cátedra y ha permitido la formación de numerosos médicos que han seguido sus pasos y que ahora, bajo la dirección del doctor César Baltazar, atienden cornadas u otros percances taurinos en todo el Perú.

El doctor León Martínez es actualmente el Presidente Honorario de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina.

