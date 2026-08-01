Huntington Beach es un lugar muy especial para Lucca Mesinas. El mismo ha asegurado en diversas ocasiones que esta ciudad californiana es su “segundo hogar”, pues muy joven se mudó allí para alcanzar el sueño de ser un surfista de élite, una etiqueta que posee desde hace varios años al ser dos veces olímpico, bicampeón panamericano, campeón mundial por equipos, subcampeón individual del Mundial ISA 2023 y el último peruano en acceder al Olimpo del surfing, el Championship Tour (CT), allá por el 2022.

Mesinas Novaro ya afronta la temporada 2026-2027 del Challenger Series (CS), el último obstáculo para alcanzar el lugar divino del surfing, el CT. Tras un irregular debut en Sudáfrica, en el Ballito Pro de KwaZulu-Natal, la ‘Máquina’ es uno de los surfers de gran performance en el US Open, que se desarrolla en el South Side del muelle de Huntington Beach, en Estados Unidos. El deportista peruano ha superado tres rondas en la segunda fecha del circuito que funciona como una segunda división en la Liga Mundial de Surf (WSL).

Lucca Mesinas es uno de los mejores surfers de Sudamérica (Foto: Facebook Lucca Mesinas).

La última valla de Mesinas ha sido los octavos de final del Lexus US Open of Surfing, donde en el Heat 7 ha eliminado al hawaiano Imaikalani deVault, quien partía como favorito en la llave. El surfer norteño consiguió primero una ola de 7.83 puntos y luego otra de 7 unidades, sumando un puntaje de 14.83, superando así los 12.50 (olas de 6.50 y 6 puntos) de su rival de turno. El puntaje obtenido por el peruano fue el segundo más alto de la jornada, siendo solo superado por su amigo, el japonés Kanoa Igarashi, quien eliminó con un 15.57 al brasileño Douglas Silva (13.83) en el último heat de los octavos.

Ahora, en el último día de competencias para el US Open, Mesinas se enfrentará a Igarashi, a quien invitó al Perú en agosto del año pasado para compartir gratos momentos en el litoral nacional. Esta llave de los cuartos de final, programado para el último de la jornada, el heat 4, acaparará todas las miradas de los espectadores en la orilla de la emblemática playa y de los miles de usuarios de todo el mundo que siguen el torneo a través de la web de la WSL.

En un frente estará uno de los mejores exponentes de Sudamérica, bicampeón panamericano, y en el otro el actual séptimo lugar del ránking del CT —compite en el US Open debido a que en julio no hay fecha del Championship Tour—, medallista de plata en los JJ.OO. de Tokio 2020 y campeón mundial ISA 2022. Curiosamente, son grandes amigos y también comparten a Huntington Beach como su cuna de aprendizaje para alcanzar la carrera que ostentan hoy.

Por ahora, con los cuartos de final en Estados Unidos, Mesinas ha logrado su mejor resultado en este arranque de temporada del Challenger Series y desde Ericeira, Portugal, en octubre de 2025, no alcanzaba esta instancia del CS. No obstante, apunta a tener un domingo de ensueño y llegar lo más lejos posible en el Lexus US Open of Surfing.

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