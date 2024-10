Benoit Clemente continúa demostrando que es el mejor surfer de la modalidad longboard de nuestro continente. El popular ‘Piccolo’ se proclamó campeón de la decimoséptima edición de los Juegos Panamericanos de Surf, que llegan a su fin este domingo en la playa de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra. Desde el primer día de competencias, Clemente se presentó como la principal carta a llevarse el título y cumplió su objetivo este sábado al dominar de principio a fin la jornada.

A primera hora, ‘Piccolo’ Clemente se impuso en el Heat 1 de las semifinales con un puntaje de 18.34 puntos, superando al también nacional Lucas Garrido Lecca, quien consiguió un puntaje de 13.17. En tanto, en la tercera posición se ubicó el brasileño Daniel Batista con 12.76 puntos, quedando eliminado del certamen. De esta forma, Clemente y Garrido Lecca clasificaron a la final del longboard.

Así, en el heat por las medallas, a la que se sumaron el uruguayo Julian Schweizer y el chileno Rafael Cortez —los dos primeros del Heat 2 de la semifinal—, Clemente volvió a dar cátedra a sus rivales en la media hora de competencia. Y es que el dos veces campeón mundial de la Liga Mundial de Surf (WSL) y también de la Asociación Internacional de Surf (ISA) dominó la serie desde la primera ola que agarró en Punta Rocas.

Sus dos mejores olas le otorgaron un puntaje de 14.83, imposible de alcanzar para Schweizer, Cortez y Garrido Lecca, quienes registraron 13.47, 12.43 y 10.00 puntos, respectivamente. De esta manera, Clemente le entregó la cuarta medalla de oro a Perú en los Juegos Panamericanos de Surf Punta Rocas 2024 tras los triunfos de Itzel Delgado, Sebastián Gómez y Vania Torres, en Stand Up Paddle (SUP) Race, en SUP Surf, respectivamente.

Ahora, los Panamericanos de Surf llegan a su fin con las definiciones del shortboard, la modalidad más conocida del surf, donde sorpresivamente la mejor carta peruana, Alonso Correa, quedó eliminado en la segunda ronda en la división masculina. El único sobreviviente es Andres Echecopar, quien disputará hoy las semifinales en busca del título. Asimismo, en damas, Melanie Giunta y Arena Rodríguez son las representantes que buscarán acceder a la final.