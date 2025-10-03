Este sábado 4 de octubre del 2025, UFC 320 se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con dos peleas titulares que prometen ser espectaculares. La transmisión del UFC 320 en Perú y Sudamérica (excepto Brasil) será por ESPN Knockout y Disney Plus Premium. Mientras que en México lo podás mirar en FOX Sports, EN EXCLUSIVA. El evento inicia a las 6:00 p.m.
Magomed Ankalaev (21-1-1) defenderá su título mundial de peso semipesado ante Alex Pereira (12-3) en una revancha muy esperada. Ankalaev llega con una racha importante de victorias y parte como el favorito, luego de ganar 14 combates consecutivos, registrando su última derrota en el 2018.
En el segundo combate más importante de la noche del UFC 320, tenemos a Merab Dvalishvili (20-4), que pondrá en juego su título ante Cory Sandhagen (18-5). Dvalishvili parte como el gran favorito, ya que, lleva una racha de 13 victorias consecutivas, donde defendió su título en 2 ocasiones.
Canales de TV para ver UFC 320, Ankalaev vs. Pereira
El UFC 320, Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira EN VIVO será transmitido por ESPN Knockout en países como Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y resto de Sudamérica.
En México, la transmisión cambia, ya que, FOX Sports será la encargada de pasar la pelea estelar entre Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira por el UFC 320, pero podrás ver las preliminares mediante ESPN+.
|País
|Canal o Plataforma
|Detalles
|Perú
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Colombia
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Ecuador
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Bolivia
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Venezuela
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Chile
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Argentina
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Uruguay
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Brasil
|Combate Play, ESPN+
|Cartelera principal en Combate Play; preliminares en ESPN+
|Paraguay
|ESPN Knockout, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|México
|FOX Sports, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en FOX Sports
|Guatemala
|ESPN+, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Costa Rica
|ESPN+, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Panamá
|ESPN+, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Honduras
|ESPN+, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|El Salvador
|ESPN+, Disney+
|Cartelera principal en Disney+ Premium; preliminares en ESPN+
|Estados Unidos
|ESPN+ PPV, UFC Fight Pass
|Cartelera principal en ESPN+ PPV; preliminares en UFC Fight Pass
|Canadá
|UFC Fight Pass, TSN
|Cartelera principal en UFC Fight Pass; preliminares en TSN
|España
|Eurosport 1 (DAZN), HBO Max (complemento)
|Cartelera principal en Eurosport 1 a través de DAZN; preliminares en UFC Fight Pass
Horarios del UFC 320, Ankalaev vs. Pereira
El UFC 320 iniciará a las 6:00 p.m. en Perú, teniendo la pelea estelar a las 9:00 p.m. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil comenzará a las 8:00 p.m. En México empieza a las 5:00 p.m. y en Las Vegas a las 4:00 p.m.
Cartelera de UFC 320, Ankalaev vs. Pereira
- Magomed Ankalaev (Rusia) vs Alex Pereira (Brasil) - Campeonato de peso semipesado
- Merab Dvalishvili (Georgia) vs Cory Sandhagen (Estados Unidos) - Campeonato de peso gallo
- Jií Procházka (Chequia) vs Khalil Rountree Jr. (Estados Unidos) - Peso semipesado
- Josh Emmett (Estados Unidos) vs Youssef Zalal (Marruecos) - Peso pluma
- Abus Magomedov (Alemania) vs Joe Pyfer (Estados Unidos) - Peso medio
- Ateba Gautier (Camerún) vs Tre’ston Vines (Estados Unidos) - Peso medio
- Edmen Shahbazyan (Estados Unidos) vs Andre Muniz (Brasil) - Peso medio
- Chris Gutierrez (Estados Unidos) vs Farid Basharat (Afganistán) - Peso gallo
- Daniel Santos (Brasil) vs JooSang Yoo (Corea del Sur) - Peso pluma