ESPN EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir el UFC 320 con la pelea estelar de Ankalaev vs Pereira desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Las peleas arrancarán a las 6 de la tarde (horario peruano) este sábado 4 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.