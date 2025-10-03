Magomed Ankalaev y Alex Pereira 2 se enfrentan por el campeonato mundial de peso semipesado en la UFC 320 este sábado 4 de octubre del 2025 en el T-Mobile Arena. El canal para ver la pelea en Perú, México, Estados Unidos y resto de América será ESPN y Disney+, mientras que en España lo podrás seguir EN EXCLUSIVA por MAX.

Ambos peleadores ya se han enfrentando en el pasado, en el UFC 313, cuando Magomed Ankalaev se impuso ante Alex Pereira. Aquella vez, Ankalaev ganó por decisión unánima y se quedó con el cinturón de peso semipesado. Pereira afirmó que en esa pelea solo pudo dar su 40%, es por eso que la revancha será más que solo un combate.

La previa del evento estuvo marcada por la intensidad. En la conferencia de prensa, el público abucheó a Ankalaev, mientras Pereira buscaba levantar el ánimo con su característico lema “Chama”.

Revisa los canales que transmiten la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira por UFC 320 desde el T-Mobile Arena y dónde verlo por streaming.

¿Dónde ver Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 EN VIVO GRATIS?

La transmisión de la pelea de Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 EN VIVO será transmitida en Perú y Latinoamérica (en excepto México y Brasil) por ESPN Knockout y Disney Plus Premium, mientras que México lo podrás mirar en FOX Sports. En Estados Unidos, míralo en ESPN+ PPV.

¿Cómo ver pelea de Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 en Perú?

La pelea de Ankalaev vs. Pereira 2 UFC 320 en vivo, por el campeonato mundial de peso semipesado será transmitido en Perú por ESPN y Disney+.

¿En dónde televisan, Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 en España?

La pelea de Ankalaev vs. Pereira 2 UFC 320 en vivo, por el campeonato mundial de peso semipesado, será transmitido en España por HBO MAX.

¿Canal de TV para ver Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 en México?

La pelea de Ankalaev vs. Pereira 2 UFC 320 en vivo, por el campeonato mundial de peso semipesado, será transmitido en México por FOX Sports.

¿Cómo ver pelea de Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 en Estados Unidos?

La pelea de Ankalaev vs. Pereira 2 UFC 320 en vivo, por el campeonato mundial de peso semipesado, será transmitido en Estados Unidos por Pay-Per-View (PPV) disponible exclusivamente en ESPN+.

Hora de la pelea, Ankalaev vs. Pereira 2, UFC 320 en Perú

La pelea de Ankalaev vs. Pereira 2 UFC 320 en vivo por el campeonato mundial de peso semipesado empezará a las 9:00 p.m. en Perú.

Repasa los horarios de la pelea de Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira 2 por UFC 320 desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Estados Unidos.​

Cartelera de UFC 320, Ankalaev vs. Pereira

Magomed Ankalaev (Rusia) vs Alex Pereira (Brasil) - Campeonato de peso semipesado

- Campeonato de peso semipesado Merab Dvalishvili (Georgia) vs Cory Sandhagen (Estados Unidos) - Campeonato de peso gallo

- Campeonato de peso gallo Jií Procházka (Chequia) vs Khalil Rountree Jr. (Estados Unidos) - Peso semipesado

Josh Emmett (Estados Unidos) vs Youssef Zalal (Marruecos) - Peso pluma

Abus Magomedov (Alemania) vs Joe Pyfer (Estados Unidos) - Peso medio

Ateba Gautier (Camerún) vs Tre’ston Vines (Estados Unidos) - Peso medio

Edmen Shahbazyan (Estados Unidos) vs Andre Muniz (Brasil) - Peso medio

Chris Gutierrez (Estados Unidos) vs Farid Basharat (Afganistán) - Peso gallo

Daniel Santos (Brasil) vs JooSang Yoo (Corea del Sur) - Peso pluma

