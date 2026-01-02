El conductor del vehículo involucrado en el accidente de tránsito en el que resultó herido el boxeador británico Anthony Joshua y fallecieron dos miembros de su entorno fue puesto bajo custodia policial tras recibir el alta médica. Así lo confirmaron autoridades del estado de Ogun, donde ocurrió el siniestro.

Según informó la policía local, el chofer —quien solo presentó lesiones leves— permanece detenido mientras continúan las investigaciones, cuyo desarrollo ha sido declarado confidencial. El accidente se produjo en una concurrida vía que conecta Lagos con Ibadan, cuando el automóvil en el que viajaba Joshua impactó contra un camión detenido en la carretera.

En el vehículo se desplazaban también Latif Ayodele y Sina Ghami, colaboradores cercanos del pugilista, quienes fallecieron de manera instantánea a causa del choque. Las primeras diligencias apuntan a un exceso de velocidad y a la posible explosión de un neumático como factores determinantes del accidente.

🕊️ REMEMBERING LATIF & SINA



The bodies of Anthony Joshua’s friends Latif Ayodele and Sina Ghami returned to the UK this morning.



It’s understood the funeral could take place within the next day or two in London.



Please keep Latif, Sina, and their families in your thoughts and… pic.twitter.com/m3VEWzDWmW — Boxing King Media (@boxingkingmedia) January 2, 2026

Joshua fue dado de alta el miércoles y, acompañado de su madre, acudió a la morgue para despedirse de los integrantes de su equipo antes de que sus cuerpos sean repatriados al Reino Unido. El boxeador permanecerá en Nigeria durante los próximos días mientras completa su proceso de recuperación, según informó su promotora, Matchroom Boxing.

Con vínculos familiares con Nigeria y doble nacionalidad, Joshua había viajado al país tras su reciente combate. Sina Ghami se desempeñaba como su preparador físico, mientras que Ayodele era uno de sus asistentes. Horas antes del accidente, ambos habían compartido momentos con el boxeador, incluso publicando en redes sociales imágenes recreativas que hoy cobran un tono trágico.