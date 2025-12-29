El boxeador británico de origen nigeriano Anthony Joshua resultó herido este lunes en un accidente de tráfico que dejó dos muertos en el estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, informaron a EFE autoridades de seguridad vial.

“Joshua resultó herido hoy en un accidente en la autopista Lagos-Ibadan. Dos personas fallecieron en el accidente”, dijo a EFE el portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Ogun, Afolabi Odunsi.

El accidente ocurrió cuando el todoterreno en la que viajaba chocó contra un camión estacionado en la zona de Makun, aunque Odunsi aseguró que el boxeador “se encuentra a salvo”.

Testigos del accidente dijeron al diario local The Punch que Joshua viajaba como pasajero en un Lexus, acompañado por otra persona en los asientos traseros, mientras que el conductor y un acompañante murieron al estrellarse contra un vehículo estacionado; su equipo de seguridad circulaba detrás del automóvil antes del impacto.

Joshua, de 36 años, ha estado en Nigeria tras su pelea con el ‘youtuber’ convertido en boxeador Jake Paul el 19 de diciembre pasado, que Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto.