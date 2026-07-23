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Resumen

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El desgaste de una zapatilla no siempre se nota a simple vista. La pérdida de amortiguación, las molestias musculares y el kilometraje son algunas de las señales que indican que llegó el momento de reemplazarla. (Foto: Freepik)
El desgaste de una zapatilla no siempre se nota a simple vista. La pérdida de amortiguación, las molestias musculares y el kilometraje son algunas de las señales que indican que llegó el momento de reemplazarla. (Foto: Freepik)
Por Diego Ballón

Las zapatillas son el único punto de contacto entre el corredor y el asfalto. Sin embargo, muchos runners solo piensan en cambiarlas cuando la suela luce completamente desgastada. Para Thalia Valdivia, actual poseedora del récord nacional de maratón (2h 25m 23s) y olímpica en París 2024, las señales aparecen mucho antes y aprender a reconocerlas puede marcar la diferencia entre seguir disfrutando de cada entrenamiento o terminar lesionado.