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Resumen

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La creatina monohidratada destaca como una opción estudiada para potenciar el entrenamiento de fuerza en atletas.
La creatina monohidratada destaca como una opción estudiada para potenciar el entrenamiento de fuerza en atletas.
Por Diego Ballón

La creatina es uno de los suplementos deportivos con mayor evidencia científica, aunque su uso en el running de fondo suele despertar dudas. Según explica la nutricionista deportiva Pierina Arbulú Barreto, se trata de “una sustancia que nuestro cuerpo produce de forma natural y que también obtenemos de alimentos como carnes rojas y pescados, y nos ayuda a producir energía rápidamente”. La experta añade que, durante esfuerzos explosivos, este elemento es clave porque ayuda a generar ATP, un componente conocido como la moneda energética de las células, convirtiéndose en una herramienta muy popular para optimizar el rendimiento físico.