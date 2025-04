La expectativa era alta, pero la respuesta superó todas las proyecciones: la carrera New Balance Lima 15K Powered by El Comercio logró el sold out de sus inscripciones durante la preventa exclusiva realizada en el Club de Suscriptores de El Comercio, del 22 al 26 de abril.

Esta preventa especial, dirigida a los suscriptores del decano de la prensa nacional, agotó todos los cupos disponibles, confirmando el entusiasmo y la pasión de la comunidad runner por ser parte de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Organizada por Peru Runners, y con el respaldo de New Balance y El Comercio, esta carrera se llevará a cabo el próximo 6 de julio, marcando el regreso de un clásico que vuelve después de 11 años bajo el lema #RunYourWay.

Además de la carrera, las personas podrán disfrutar de la Expo New Balance 15K los días 4 y 5 de julio, donde podrán recoger sus kits, vivir activaciones exclusivas y conocer a los aliados de este evento que celebra el movimiento, la pasión y la comunidad.

La emoción continúa creciendo en la cuenta oficial de Instagram @newbalancelima15k, donde los participantes podrán encontrar tips de entrenamiento, novedades y participar en actividades rumbo al gran día.

La carrera New Balance Lima 15K Powered by El Comercio promete ser mucho más que una carrera: será una verdadera fiesta del running en Lima. ¡Nos vemos en la línea de partida!