Será una fiesta con tres mil inscritos quienes desde las 6 de la mañana se concentrarán en el parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro para dar vida a esta carrera de New Balance que vuelve al Perú y esta vez cuenta con la organización de El Comercio, diario que apoya el crecimiento del deporte con presencia en el fútbol femenino, tenis y ahora en el running.

La carrera empezó con el recojo de los kits de competencia desde ayer en la puerta 5 del Pentagonito (Av. Las Esmeraldas 516). Hoy también pueden acudir los inscritos a recibir los implementos para ser parte de la ruta. Los horarios de atención son desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Deben acudir con su DNI y el QR en celular o e-mail de inscripción impreso para hacer efectivo el recojo. En caso de que acuda una tercera persona, se necesitará copia del DNI del que vaya y del inscrito, además de una carta-poder simple.

Recuerda que mañana la concentración será desde las 6 a.m. La partida se dará a las 7 a.m. y solo se tendrá diez minutos para cerrar la partida. Mientras, el cierre de la llegada será a las 9:15 a.m.

—Consejos para la carrera—

Para que la carrera sea una celebración total, recuerda los siguientes consejos que entrega la cuenta oficial de la competencia. En la previa hay que tener en cuenta dormir bien la noche anterior, no experimentar en el desayuno del domingo y comer lo que ya conoces e hidratarse bien desde hoy.

Durante la carrera también se debe estar atento a las sensaciones que se tiene durante cada paso. No se debe empezar a mil desde el primer kilómetro, sino ir regulando la energía para los 15K. Si hay malestares durante la carrera, es mejor bajar el ritmo y si es continuo, se debe buscar ayuda médica.

A lo largo de la ruta, se tendrán cinco ambulancias y una más en el parque Andrés Avelino Cáceres. Además, habrá seis puntos de ayuda, dos brigadas de apoyo y tres tópicos médicos. También se encontrarán varios puntos de hidratación.

Así, la New Balance Lima 15K powered by El Comercio será una fiesta para todos.

