Lima amaneció este domingo en buen ritmo con el inicio de la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. Cientos de corredores se congregaron desde las 6:00 a.m. en la Plaza Andrés Avelino Cáceres, en San Isidro, para dar inicio oficial a la competencia a las 7:00 a.m.

La ruta de la carrera, diseñada para desafiar a los participantes, luego recorrrió avenidas emblemáticas como Canaval y Moreyra, el Óvalo José Quiñónez, y tramos de San Borja Sur, el Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte y República de Panamá, antes de retornar al punto de partida.

Para los corredores inscritos que lucieron zapatillas New Balance, se abrió una oportunidad adicional: la posibilidad de ganar una inscripción para la prestigiosa Maratón de Nueva York.

La New Balance Lima 15K Powered by El Comercio marca el regreso de un formato de carrera que tuvo sus inicios en 2014 bajo el nombre de Excellent Series.

Más allá de la competencia, este evento se concibe como una verdadera celebración del movimiento, la pasión por el running y el fortalecimiento de la comunidad de corredores en la capital.

