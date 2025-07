Confía volver en setiembre u octubre a los campos de juego, a la espera de recuperar el titularato en el Orlando City y ganarse nuevamente en un puesto en la Selección Peruana, ya sea con Óscar Ibáñez o el DT que venga para las siguientes Eliminatorias. En entrevista con El Comercio, Wilder Cartagena habla de su proceso de recuperación, sobre la confianza que han agarrado los jugadores de la Blanquirroja en los últimos cuatro partidos y también del Mundial de Clubes. Aquí la palabra desde Orlando, Florida.

Wilder, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Estamos en Orlando viviendo el Mundial de Clubes, ¿cómo estás? Entiendo que recuperado ya de la lesión...

Bien, ahí vamos con la recuperación, ya voy un poco más de la mitad. Es un proceso largo, un proceso que tienes que verlo con paciencia. Gracias a Dios estoy en un club donde me han dado las facilidades, donde me están ayudando todos los días. Ellos están pendientes de cómo va mi recuperación, pero, bueno, es un tema de que me estoy apurando. Capaz, puede ser que en setiembre u octubre esté al 100%, pero igual estoy llevando el proceso de la mejor manera para no tener una recaída, ya que es la lesión un poco complicada,

Eso es importante, ¿no? Que el club además te respalde, por lo que tú le has dado a la institución y también porque ellos son un equipo serio aquí en la MLS

Sí, desde el primer momento que pasó esto de la lesión, siempre hay preocupación, por lo que va a pasar y todo, pero sentí el apoyo de los directivos y el cuerpo técnico. De los compañeros, ni de qué hablar, siempre han estado pendientes, venían a visitarme cuando ni siquiera podía mover la pierna y eso habla muy bien del grupo que somos y, bueno, al grupo le está yendo bien, estamos peleando en la MLS, como lo hemos hecho los últimos años.

Dejemos las malas noticias porque viene una muy buena, se amplía la familia. Hace unos días pusieron en redes sociales que viene la parejita

Sí, la verdad que una sorpresa, una grata sorpresa. La verdad que muy agradecido con Dios, justo un hombrecito, ya tengo una niña. Ahora viene el hombrecito y la verdad que muy feliz, muy contento y esperemos que todo vaya bien, a mi esposa la estamos cuidando (embarazada) y esperemos que nazca en octubre.

Ay, ay, ay. puede coincidir entonces con tu vuelta al fútbol, aunque has mencionado algo importante, eso de no apurar, pero ¿pueden llegar dos grandes noticias?

Sí, justó hablé con mi esposa de ello y puede ser que el día que yo vuelva a jugar, mi hijo ya haya nacido. Pero como te digo, voy sin apuros. Voy recuperándome de la mejor manera, estoy en los procesos correctos. Previamente, el doctor me dio un diagnóstico que, nada que ver, pero gracias a Dios que mi cuerpo se está recuperando bien.

Ha habido contacto con Óscar Ibáñez desde que él asumió como como técnico de la selección. ¿Te llamó para ver cómo estabas? ¿Lo conoces?

Sí, sí, me llamó el profe, la verdad que muy bien. El técnico sabe de la situación y me llamó para darme su apoyo. Lo valoré mucho porque fue justo antes de los partidos y también me alegro de que se vea un Perú con más confianza. Los compañeros han podido agarrar esa confianza para poder competir de la mejor manera.

Como que hemos recuperado la memoria, sin hablar mal de los técnicos anteriores. No es que Reynoso hizo todo mal y a veces las cosas no salen con Fossati, que el sistema seguramente había que trabajarlo demasiado. Ahora, simplemente, Óscar -por el conocimiento que tenía de haber estado con Gareca, pudo las cosas en su lugar

Bueno, yo creo que sí. El profe Oscar ya nos conocía mucho tiempo, nos tuvo todo el proceso con el profe Gareca, sabía cómo funcionaba el grupo, sabía cómo se sentía cómodo el grupo, cuál eran las virtudes y los defectos del grupo. Creo que eso lo ayudó mucho.

Creo que los dos comandos técnicos anteriores son muy buenos profesionales, muy buenas personas, nada que reprochar, pero a veces esas son cosas de fútbol. A veces las cosas no funcionan, no fluyen en donde tienen que fluir, en donde es importante: el campo. Y, bueno, se dan estas cosas, pero lo importante es que la selección comience a competir y pelee puestos importantes.

Con Óscar Ibáñez, hemos jugado contra Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador y, aparentemente, la matemática da, pero es muy complicado porque tienen que darse otros resultados. ¿Has conversado con el grupo?

Sí, hablo con los compañeros, está complicado, no vamos a decir mentiras, pero Venezuela también tiene un partido complicado, Bolivia, igual. Nosotros tenemos que jugar el todo por el todo. Creo que el grupo va a ir por eso, ahorita el grupo no tiene nada que perder, hay mucho por ganar. Hay que ir con todo contra Uruguay para pelear hasta la última fecha.

Y se sufre más de lejos: triunfo ante Bolivia y después te vi en redes mandándole las vibras a al equipo. Otro partido en Barranquilla, interesante, casi se da el Barranquillazo...

Sí, es mucho más difícil. Es muy duro estar lejos, estar ahí apoyando a los compañeros, contribuyendo en lo que se pueda. Me pasa también en Orlando. Cuando voy al estadio y saludo a todos los compañeros, es duro, pero hay que trabajar la cabeza. Ahí también hay personas que me están ayudando a sobrellevar mejor ese tema. Al principio fue muy complicado, quería ver fútbol, pero, ahora todo bien. A veces, la ansiedad te juega una mala pasada, pero, sobre todo, hay que desearle las mejores vibras a la Selección.

Wilder Cartagena sufrió una rotura del Tendón de Aquiles izquierdo. (Foto: Getty Images) / Dustin Markland

Has tocado un tema importante, el tema de psicológico. Tú tienes una rutina, te despiertas, vas a trabajar, ejercitarte, ver tu parte física y trabajo con la pelota. ¿Qué tuviste que hacer diferente? Estuviste más tiempo en casa, también.

Sí, la verdad que sí. Tuve como 15 días, no podía salir del cuarto. Prácticamente volví a jugar a la Play después de años, pero después, no he tratado de cambiar mucho. Voy temprano al club, estar ahí, hacer mi terapia, quedarme a conversar, compartir con los compañeros y almorzar con ellos. También me da más tiempo en la casa, no viajo y ahora tengo mucho tiempo con la hija y la conexión con ella ha crecido, así como con mi esposa.

Le pregunté eso a ‘Yoshi’ (también tuvo una lesión larga) y me dice que ‘lo bueno de esto’ es que evidentemente ya tenemos una mejor conexión con nuestros hijos

Sí, obvio. A mí me pasó eso antes, no podía llevarla antes de llevarla a la natación. Ahora voy con la natación, salimos a un parque, a los juegos. Me tiro al jardín con ella y creo una conexión bien fuerte. Me acuerdo de que cuando volvía después de un par de semanas, ella estaba resentida conmigo. La lesión es un tema muy complicado, pero ayuda al tema familiar. Si tengo que decirle a alguien que se lesiona, es que será muy duro porque te saca de la rutina, de lo que haces, pero te va a ayudar al tema familiar.

Está bueno que lo expongas, Wilder. Finalmente, ustedes son seres humanos, los vemos como ídolos, héroes, que tienen que ser unos robots en la cancha y que tienen que ganar siempre, y eso es mentira. No, no se gana siempre...

No, para nada. Es un deporte. Se gana, se pierde, pero lo importante es siempre dejar todo. Yo creo que es algo que yo tengo bien claro, es dejarlo todo. El resultado se puede dar al final, es un deporte hermoso que nos permite hacer lo que nos gusta con responsabilidad, pero sabes que cualquier resultado se puede dar. Sí, es difícil para la gente, los hinchas siempre quieren que ganas, pero –a veces- el rival te supera, a veces el otro es mejor.

Para ir cerrando, ¿tienes un favorito en el Mundial de Clubes? ¿Hubo bronca de que avance el Inter Miami, el clásico rival? ¿O está bien que deje bien a la MLS?

Me está gustando mucho el Mundial de Clubes. Han pegado todos los partidos, parece que estoy viendo un Mundial de selecciones, pero feliz por los americanos. Siempre se habla de los europeos, pero los americanos han podido competirles y ganarles. Espero que gane un sudamericano, va a estar difícil, pero espero que sea un sudamericano.

Pero como jugador de Orlando, ¿ves con simpatía lo que está pasando con Inter Miami, que es el clásico rival, un poco el clásico de la Florida, el clásico caliente?

Sí, Inter Miami está representante a la MLS. Sabes toda la cantidad de cosas que dicen de la MLS. El Inter está demostrando que está creciendo mucho, así como el torneo.

¿Pudiste juntarte con Luis Advíncula, que fue el único representante que tenemos aquí?

La verdad, no lo quise molestar. Fui a verlo, pero lo dejé tranquilo y fui a verlo como un aficionado más. Con mi esposa disfrutamos el partido con el Bayern.

Wilder, muchísimas gracias por tu tiempo... Te dije que iba a ser así cortito, dado que tienes que ir a entrenar

Sí, aquí en Orlando, los dos años que hemos tenido, nos quedamos a un paso del campeonato. Perdimos la final en casa, fue durísimo, pero creo que desde que empezó la temporada, el equipo se propuso una meta y estamos peleando fuerte, el equipo está respondiendo bien, el comando técnico tiene seis años acá, son casi los mismos jugadores y somos una familia muy fuerte. Esperemos que se pueda con el campeonato.

Wilder Cartagena lleva cuatro años en el Orlando City de la MLS. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

