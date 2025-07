La ciudad de Lima vivió una mañana activa este domingo con la realización de la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio. Desde muy temprano, cientos de corredores se reunieron en la Plaza Andrés Avelino Cáceres, en San Isidro, para dar inicio a la competencia a las 7:00 a.m.

La exigente ruta incluyó avenidas importantes como Canaval y Moreyra, el Óvalo José Quiñónez y zonas conocidas de San Borja como el Pentagonito y las avenidas San Borja Norte y República de Panamá, antes de retornar al punto de partida.

Además de la experiencia deportiva, la carrera ofreció un atractivo especial para los participantes que compitieron con zapatillas New Balance: la posibilidad de ganar una inscripción para la Maratón de Nueva York.

Este evento marcó el regreso de un formato clásico que inició en 2014 con el nombre de Excellent Series, consolidándose como una de las competencias más esperadas en el calendario runner de la capital.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al LINK.