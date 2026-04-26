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¡Histórico! Sebastian Sawe establece nuevo récord mundial de maratón en Londres 2026. (Getty)
¡Histórico! Sebastian Sawe establece nuevo récord mundial de maratón en Londres 2026. (Getty)
Por Redacción EC

El keniata Sebastian Sawe rompió una de las barreras más simbólicas del deporte al convertirse en el primer hombre en correr una maratón oficial por debajo de las dos horas. Lo hizo en el Maratón de Londres, donde firmó un tiempo de 1:59:30, una marca que parecía inalcanzable en condiciones reglamentarias y que redefine los límites del rendimiento humano.

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