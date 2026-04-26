El keniata Sebastian Sawe rompió una de las barreras más simbólicas del deporte al convertirse en el primer hombre en correr una maratón oficial por debajo de las dos horas. Lo hizo en el Maratón de Londres, donde firmó un tiempo de 1:59:30, una marca que parecía inalcanzable en condiciones reglamentarias y que redefine los límites del rendimiento humano.

El nuevo récord pulveriza la anterior plusmarca de Kelvin Kiptum (2:00:35 en 2023), quien había elevado el listón antes de su trágico fallecimiento en 2024. Esta vez, no hubo ayudas externas ni condiciones especiales: solo talento, preparación y una ejecución perfecta.

El ascenso de Sawe ha sido tan rápido como impactante. A sus 31 años, apenas disputaba su cuarto maratón como profesional, y los había ganado todos. Su transición desde pruebas más cortas hacia los 42 kilómetros comenzó recién en 2024, tras destacar en medio maratón con títulos importantes.

Su debut en Valencia, con 2:02:05, ya había encendido las alarmas en el mundo del atletismo; luego llegaron sus triunfos en Londres y Berlín en 2025, que confirmaron que no era una promesa, sino una realidad.

Nacido en una zona rural del oeste de Kenia, Sawe creció entre campos de cultivo y encontró en el atletismo una oportunidad de vida. Su evolución fue progresiva, marcada por la disciplina y la constancia. “Al principio no tuve mucho éxito… requirió paciencia y perseverancia”, expresó el atleta, quien convirtió la carencia en un motor para destacar.

La Maratón de Londres 2026 es su máximo logro. Junto a él, estuvieron en el podio el etíope Yomif Kejelcha, quien completó el recorrido con un tiempo de 1:59:41 para hacerse con el segundo puesto, y el ugandés Jacob Kiplimo con una marca de 2:00:28 en el tercer lugar.

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