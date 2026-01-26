Wings for Life World Run vuelve este 2026 con más fuerza que nunca, nuevos participantes y nuevas formas de sumar a más personas a este gran evento. La carrera global presenta junto a adidas una nueva iniciativa que busca amplificar su impacto “Bring a Friend by adidas”.

Del 23 al 30 de enero de 2026, quienes se inscriban a la Wings for Life World Run recibirán, gracias a adidas, un voucher gratuito para invitar a una persona adicional y compartir la experiencia del App Run, un formato que permite correr desde cualquier lugar del mundo al mismo tiempo. En esta carrera no existe una meta tradicional, todos parten juntos y el recorrido termina cuando el Catcher Car, físico o virtual, alcanza a cada participante, convirtiéndolos a todos en finishers.

Esta iniciativa cobra un significado especial en la temporada del Día de la Madre, convirtiéndose en una invitación a compartir tiempo de calidad y crear recuerdos distintos. Correr con mamá no solo es una forma de celebrar su día, sino también de acompañarla, motivarla y ser parte de una experiencia con propósito, donde cada kilómetro recorrido contribuye directamente a la investigación para encontrar la cura de la lesión medular.

La mecánica es simple, durante este periodo, al completar la inscripción online, los corredores recibirán en su correo de confirmación un código gratuito que podrá ser utilizado para sumar a un acompañante. De esta manera, adidas impulsa a que más personas se unan, compartan la experiencia y transformen la actividad física en un gesto de unión y solidaridad.

Diseñada para ser inclusiva desde su origen, Wings for Life World Run reúne a corredores de todos los niveles, desde quienes dan sus primeros pasos hasta atletas profesionales, personas con discapacidad y embajadores internacionales.

Desde 2014, el evento ha movilizado a 1.87 millones de personas alrededor del mundo. Solo en la edición pasada se registraron 452 App Runs en distintos países, desde el Círculo Polar Ártico hasta Latinoamérica, con Lima como una de las sedes confirmadas nuevamente para 2026.

El impacto va más allá de lo deportivo. El 100% de las inscripciones y donaciones se destina a la investigación para encontrar la cura de la lesión medular. Con “Bring a Friend by adidas”, Wings for Life World Run refuerza su llamado a sumar nuevas voces, historias y generaciones a una comunidad global que no se detiene.