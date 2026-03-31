Resumen

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Lo dejó todo por él: Christian Cueva contó cómo fue su último encuentro con Ricardo Gareca. (Foto: FPF)
Lo dejó todo por él: Christian Cueva contó cómo fue su último encuentro con Ricardo Gareca. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Christian Cueva estuvo frente a Ricardo Gareca en el podcast La Sustancia, conducido por el técnico argentino, y contó detalles de lo que fue su paso por la selección peruana, la convivencia con el grupo y la relación con el comando técnico. Además, el volante nacional también reveló cómo fue su último encuentro con el ‘Tigre’, a quien le tiene un cariño especial.

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