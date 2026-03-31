Christian Cueva estuvo frente a Ricardo Gareca en el podcast La Sustancia, conducido por el técnico argentino, y contó detalles de lo que fue su paso por la selección peruana, la convivencia con el grupo y la relación con el comando técnico. Además, el volante nacional también reveló cómo fue su último encuentro con el ‘Tigre’, a quien le tiene un cariño especial.

Durante el programa, ‘Aladino’ afirmó que lo dejó todo por ir en busca de Gareca. Esto sucedió tras el Perú vs Chile por las Eliminatorias, cuando el argentino volvió a nuestro país como técnico de la ‘Roja’ para enfrentar a la Bicolor. Cueva estuvo viendo el partido en una cevichería de La Victoria y dijo lo siguiente:

"Terminó el partido agarré el carro y me fui al estadio. En ese momento ya se había cerrado todo, ya te habías ido y te llamé. ‘¿Dónde estás?’, te pregunté. Y me dijiste: ‘Estoy en el bus’. Y me vine detrás del bus", expresó el volante peruano.

Luego, agregó: “Llegué, ustedes entraron con el bus al aeropuerto. Quería darte un abrazo, saludar a Néstor (Bonillo), a Bocha (Santín). ¿Cómo es no? No se pudo, pero agradezco mucho que te hayas acercado a la puerta. Abrieron la rejita y nos dimos la mano con los dedos. Eso fue un gesto muy grande para mí porque hubo un cariño muy especial".

Cueva espera recuperarse físicamente y volver a la selección peruana. ‘Aladino’ también le deseó lo mejor a Gareca en su faceta como conductor de podcast. “Desearte lo mejor. Eres una persona increíble. Esta nueva faceta no me sorprende, porque eres una persona que puede dar mucho”, apuntó.

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