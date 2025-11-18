Perú y Chile se vienen enfrentando en un amitoso internacional en el Estadio Olímpico de Fisht, en la ciudad rusa de Sochi. El encuentro es el último de la Bicolor en la gira por tierras rusas y momentáneamente está igualado a un gol por lado.

A pesar de estar con un hombre más, la selección peruana no pudo sostener el 1-0 conseguido en el primer tiempo y en apenas seis minutos el cuadro chileno dio vuelta al marcador, aún jugando con diez hombres tras la expulsión de Iván Román.

A los 53 minutos, Felipe Loyola puso el empate tras encontrar el balón en el área después de un desconcierto de la defensa peruana en un córner. El futbolista chileno aprovechó la desatención e igualó el marcador.

Seis minutos después, Darío Osorio marcó el 2-1 luego de recuperar un balón en el mediocampo y remató muy bien ante la salida de Pedro Gallese.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.