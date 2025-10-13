En los últimos días el nombre de Gustavo Álvarez ha vuelto a sonar con fuerza en la Videna. Y es que el diario chileno “El Mercurio”, en su edición impresa, informó que la Federación Peruana de Fútbol pagaría 1.2 millones de dólares a la U de Chile para liberar al técnico argentino.

En ese sentido, el propio Álvarez se encargó de descartar cualquier posibilidad. Incluso el técnico se mostró incómodo ante la publicación.

“¿Esa publicación tiene firma?”, le preguntó al periodista de “TNT Sports”. Tras recibir la negativa, el entrenador argentino continuó: “O sea, que el diario publica sin firma”. Sin embargo, cabe destacar que la nota informativa fue firmada por el periodista Cristóbal Valencia.

“Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se la ven todos y saben quién es, con errores y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos de otro. Seamos serios”, finalizó.

Como se sabe, Álvarez actualmente dirige a la Universidad de Chile y están próximos a afrontar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús de Argentina.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Gustavo Álvarez?

Quien también se pronunció fue Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Lejos de confirmar lo dicho en el país sureño, el directivo nacional dijo que “no es verdad”.

En entrevista con Teledeportes, Ferrari se encargó de acabar con estos rumores y remarcó una vez más que no busca que se haga un novela con la elección del nuevo entrenador.

“Yo no puedo entrar en decir ‘tal sí me gusta, tal no me gusta’, porque esto se convierte en una novela, porque después de esto seguro van a comenzar a especular”, explicó.

“Lo que menos quiero es que se hable de tal o cual entrenador, porque además tienen familias y para el Perú tampoco le hace bien”, finalizó.

