Julio César Uribe, ex estrella de la selección peruana, criticó el funcionamiento de la Sub 20: el ‘Diamante’ piensa que es alarmante.

► Cuando George Forsyth y Erick Delgado se pelearon el arco de Perú

"Dos años para que en números no haya posibilidad de gol clara en el ataque y tener al arquero como figura, eso es alarmante. Las cosas hay que decirlas como son. Ojalá que en los otros dos partidos no muestre lo que el técnico ha declarado, que juega lindo", dijo Uribe.

El combinado nacional perdió 1-0 ante Paraguay en la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 de Chile. Nuevamente fue supero largamente por el rival, aunque ante Uruguay se pudo rescatar una victoria.

"Es más, cuando parten, (Ahmed) menciona que la primera línea juega igual o mejor que la segunda, pero no vemos ni la primera ni la segunda. En un equipo o una selección, más allá de las capacidades, buscamos equilibrio entre el atacar y defender o viceversa. Cuando no tienes un potencial ofensivo, busca tener solidez para jugar a la contra. Pero este equipo no tiene ni una cosa ni la otra", añadió el comentarista de Fox Sports Radio.

La selección juvenil tendrá su siguiente reto el jueves ante el combinado ecuatoriano, quizás el más destacado del torneo.