Manuel Barreto brindó una conferencia de prensa en donde anunció la creación del Departamento de Selecciones Nacionales de Menores, con la intención de consolidar un sistema integral de formación juvenil.

“En cuanto a la infraestructura, ya existe una reglamentación de Copa de Federación, que después, evidentemente, es perfectible y puede mejorar. En cuanto a que los chicos tengan las condiciones mínimas reglamentarias para poder desarrollar la práctica del fútbol, eso definitivamente siempre es mejorable”, indicó.

“Yo estoy absolutamente convencido que tenemos un universo sub 20 con posibilidades ya de poder tener minutos en primera. He hecho una sugerencia, pero no la quiero publicar o no hacer pública porque finalmente soy una persona de equipo y la decisión no solo es mía”, continuó.

“Ya he hecho una recomendación de qué es lo que se tiene que hacer, pero finalmente a través de la dirección de fútbol, evidentemente la Liga Profesional de Fútbol que se ha instituido, ellos tienen que aprobarlo”, finalizó.

Asimismo realizó un análisis de las últimas Eliminatorias rumbo al Mundial, y las próximas que vendrán.

“El número de jugadores en ligas internacionales no es suficiente para aspirar una clasificación al Mundial”, comentó.