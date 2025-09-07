Omar Alderete es uno de los baluartes en la defensa 'guaraní' . (Foto: AFP)
Omar Alderete es uno de los baluartes en la defensa 'guaraní' . (Foto: AFP)
/ DANIEL DUARTE
Redacción EC
Redacción EC

El éxito de Paraguay se concretó luego de asegurar un cupo en el próximo Mundial 2026. Y si bien el objetivo está cumplido, las ganas por cerrar esta etapa de clasificación son las mismas. Por eso, ya le apuntaron a la , su rival de este martes en el Estadio Nacional.

Omar Alderete, defensor de Paraguay, calentó la previa del partido contra Perú y aseguró que encararán este compromiso con la misma motivación de siempre.

“Felices de llegar al objetivo, disfrutando y esperamos que la gente también esté así. Vamos con las mismas ganas de siempre, a competir y a ganar. A seguir sumando minutos con el equipo entre todos y ganando más confianza”, sostuvo.

Alderete reconoció que lograr la clasificación en Asunción es otra motivación. “Hemos tenido un lindo proceso y vamos con confianza. Vamos a preparar los amistosos y queremos cerrar bien esto. La gente esperó mucho para festejar, los años de mala racha. Hay satisfacción por el grupo y el pueblo se merecía esto”, apuntó.

Paraguay logró la clasificación con tres técnicos en la campaña. Foto: Daniel DUARTE / AFP
Paraguay logró la clasificación con tres técnicos en la campaña. Foto: Daniel DUARTE / AFP

Las bajas de Paraguay ante Perú

Por otro lado, Paraguay contará con tres bajas para su duelo contra Perú. Miguel Almirón, Andrés Cubas y Junior Alonso no serán parte de la Albirroja debido a acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico Guillermo Alfaro citó en su lugar a Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes, quienes ya están a disposición del entrenador y podrían sumar minutos en el cierre de las Eliminatorias.

En la Bicolor, solo Sergio Peña está suspendido por acumulación de amarillas.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC