El éxito de Paraguay se concretó luego de asegurar un cupo en el próximo Mundial 2026. Y si bien el objetivo está cumplido, las ganas por cerrar esta etapa de clasificación son las mismas. Por eso, ya le apuntaron a la selección peruana, su rival de este martes en el Estadio Nacional.

Omar Alderete, defensor de Paraguay, calentó la previa del partido contra Perú y aseguró que encararán este compromiso con la misma motivación de siempre.

“Felices de llegar al objetivo, disfrutando y esperamos que la gente también esté así. Vamos con las mismas ganas de siempre, a competir y a ganar. A seguir sumando minutos con el equipo entre todos y ganando más confianza”, sostuvo.

Alderete reconoció que lograr la clasificación en Asunción es otra motivación. “Hemos tenido un lindo proceso y vamos con confianza. Vamos a preparar los amistosos y queremos cerrar bien esto. La gente esperó mucho para festejar, los años de mala racha. Hay satisfacción por el grupo y el pueblo se merecía esto”, apuntó.

Paraguay logró la clasificación con tres técnicos en la campaña. Foto: Daniel DUARTE / AFP

Las bajas de Paraguay ante Perú

Por otro lado, Paraguay contará con tres bajas para su duelo contra Perú. Miguel Almirón, Andrés Cubas y Junior Alonso no serán parte de la Albirroja debido a acumulación de tarjetas amarillas.

El técnico Guillermo Alfaro citó en su lugar a Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes, quienes ya están a disposición del entrenador y podrían sumar minutos en el cierre de las Eliminatorias.

En la Bicolor, solo Sergio Peña está suspendido por acumulación de amarillas.

