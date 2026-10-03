En siete partidos con la Bicolor, Mano Menezes logró solo una victoria (2-1 ante Haití). (Foto: Getty Images)
En siete partidos con la Bicolor, Mano Menezes logró solo una victoria (2-1 ante Haití). (Foto: Getty Images)
/ Evan Bernstein
Por Redacción EC

Mano Menezes no buscó excusas tras la derrota de la selección peruana por 2-0 ante Canadá, en el amistoso disputado este sábado en Montreal. El entrenador brasileño reconoció el bajo rendimiento de la Bicolor y destacó la necesidad de hacer una autocrítica para corregir los errores. “Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso”, sostuvo en conferencia de prensa.

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