Mano Menezes no buscó excusas tras la derrota de la selección peruana por 2-0 ante Canadá, en el amistoso disputado este sábado en Montreal. El entrenador brasileño reconoció el bajo rendimiento de la Bicolor y destacó la necesidad de hacer una autocrítica para corregir los errores. “Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso”, sostuvo en conferencia de prensa.

El estratega también explicó que la diferencia física entre ambos equipos fue un factor importante en el desarrollo del encuentro. Perú afrontó su tercer compromiso durante la gira por Norteamérica, mientras que Canadá llegó con una semana de descanso. “Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado”, señaló Menezes, quien reconoció que el calendario representó una exigencia para sus dirigidos.

Sobre el desempeño colectivo, el técnico lamentó las dificultades que tuvo su equipo para superar la presión del conjunto canadiense y construir jugadas de ataque. “Cuando no se hace un buen partido como equipo, corremos las consecuencias de esto. Casi nunca conseguimos generar juego. Tratamos de descubrir caminos para salir de la presión, pero pocas veces lo logramos. El resultado fue justo”, afirmó.

Menezes también explicó que los cinco cambios realizados durante el entretiempo respondieron al estado físico de algunos futbolistas. Según detalló, no tenía previsto realizar tantas modificaciones, pero consideró necesario sustituir a jugadores que no se encontraban en buenas condiciones para continuar. Además, señaló que varios integrantes del plantel llevaban tiempo sin disputar 90 minutos, una situación que influyó en la planificación del encuentro.

“Mi intención no era hacer cinco cambios en el entretiempo. Entendí que algunos jugadores no estaban bien. Es natural, algunos no jugaban 90 minutos desde hace tiempo. Esperábamos a Canadá un poco diferente y, en la segunda parte, tuvimos oportunidades que pudimos aprovechar”, manifestó.

La selección peruana tendrá una última oportunidad para cerrar la fecha FIFA con una mejor imagen cuando enfrente a Colombia el martes 6 de octubre. El equipo nacional todavía no consigue una victoria en su gira por Norteamérica y buscará corregir los aspectos señalados por su entrenador. Para Menezes, el partido ante los colombianos será otra prueba para evaluar al plantel y continuar con el proceso de preparación de la Bicolor.