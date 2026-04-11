Por Redacción EC

El entrenador de la selección femenina de Uruguay, Ariel Longo, generó controversia al criticar que Perú dispute sus partidos en la ciudad de Cusco. Según el estratega, jugar en la altura representa una desventaja física considerable para sus dirigidas, sugiriendo que se trata de una estrategia para obtener ventaja deportiva. “Es un tema sanitario para sacar ventaja”, señaló, dejando clara su incomodidad con la decisión.

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