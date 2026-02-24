Del 25 al 28 de febrero, tendremos surf de primer nivel en la Playa Señoritas, en Punta Hermosa. Más de 180 competidores entre Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Rumanía y Perú competirán en cuatro categorías para alzarse con la gloria en una fecha, que forma parte del circuito de la World Surf League (WSL) en Sudamérica. A cinco días del evento, Lucas Garrido Lecca, bicampeón de longboard y campeón bolivariano del Perú, habla con DT El Comercio en cuanto la organización del torneo y la inyección que necesita el surf peruano para seguir creciendo profesionalmente en el mundo. La apuesta es bastante auspiciosa.

-Lucas, ¿cómo estás? Arrancas con la organización del Señoritas Open Pro. Cuéntame, ¿cómo te adentraste al evento de tal magnitud?

La organización ya se encuentra en su quinta edición. pero es la tercera en Señoritas. Antes se hicieron las dos primeras en el CAR de Punta Rosas. Nosotros damos apoyo en la estrategia de comunicación y ayudamos también con lo que es el webcast y la transmisión en vivo del evento. Mi socio y primo Vasco González como yo somos los comentaristas oficiales, aportando un poco al lado del entretenimiento. Sin embargo, este año me involucré un poquito más en la organización, apoyando el equipo del lado de la Comisión Deportiva. Y, la verdad, supercontento porque he estado involucrado toda mi vida en los eventos. Así que es bien bonito sumarme a un grupo de profesionales para uno de los eventos más grandes del año.

-¿Cuál es el propósito principal de este evento?

El propósito del evento es el crecimiento del surf y dar la oportunidad a los peruanos de que escalen a las siguientes divisiones de la disciplina. Es importante que tengan un evento en casa, donde puedan conseguir un mejor resultado, donde tengan mejor exposición ante las marcas, pero -en general- es profesionalizar toda la industria del surf peruano desde las aristas y verticales: dentro del agua, fuera del agua. No solo con los deportistas, sino con la organización para todas las marcas. Con esta constancia de eventos, se logra fidelizar a las marcas.

Yo creo que se comienza a sentir un antes y después en esta última era del surfing. Tuvimos las épocas de oro con Sofía Mulanovich, siendo campeona mundial. Después, alrededor del 2010, las marcas de surf estaban en su máximo apogeo. Ahora, siento que con el trabajo que estamos haciendo junto a otras empresas, las marcas están confiando nuevamente en el deportista. Las marcas están confiando en nuestros eventos para apostar por ellos y el deporte peruano.

-¿Qué necesidad eh necesariamente vistes en el ecosistema del ser peruano para impulsar este campeonato de surf? ¿Qué necesidad viste dentro del ecosistema?

Claro, hay que dejar en claro que el surfing peruano, como deporte, no ha dejado de crecer. Yo creo que las marcas de ropa sí tuvieron un momento en el cual trascendieron más allá del deporte. Fueron más allá de ser netamente marcas deportivas, que se dedican a la indumentaria deportiva, que eran los websuits, rompebaños, etc. Pasaron a ser algo más grande y eso fue lo que cayó, pero la cantidad de surfistas no ha dejado de crecer. Hay tres factores que han impulsado mucho más nuestro deporte: por un lado, la pandemia, pues al no haber ninguna otra actividad para realizar, mucha gente se adentró en este deporte y se popularizaron las actividades al aire libre. El surfing está vinculado a un estilo de vida saludable.

Asimismo, después de la inclusión del surf en los Juegos Olímpicos, la disciplina se ha popularizado un montón. Y el último punto es la aparición de las piscinas de olas, que están comenzando a estar en un montón de países. El surfing ha crecido un montón y lo que hemos buscado con este campeonato, es que los peruanos no tengan que gastar mayor plata.

Usualmente la mayoría de campeonatos son realizados en Brasil, por ahí uno que otro en otras partes de la región, pero el 80% de los campeonatos son de Brasil. Para nosotros, viajar para ir a competir y hacerlo en casa brinda un montón de oportunidades: para tener un buen resultado, para tener la confianza, para mostrarte ante tus marcas, para que la gente vaya a la playa y disfrute del show y se comience a vincular más con este deporte.

-Y, ¿cuál es la visión que tienes de aquí a cinco años con Señoritas?

La idea es que pueda seguir creciendo junto a su público y deportistas. Actualmente, la mayoría de surfistas peruanos están en la escala del Qualifying Series, que es la liga regional. Una vez que tú estás en el top siete de los hombres y en el top tres de las mujeres del Qualifying Series, pasas al Challenger, que ya es una liga mundial de Segunda División buscando clasificar a la primera, que es el CT, el Championship Tour, que es donde Sofía Mulanovich fue campeona mundial, donde Luca Messinas estuvo hace tres a cuatro años. Entonces, ese es el sueño de todos los tablistas: llegar a esa Primera División.

Ahora, el grueso (el 95% de competidores) están metido en la Qualifying Series, que es el campeonato que se realiza acá en Señoritas. Entonces, la idea con este campeonato es ir creciendo junto a los deportistas: comenzar con un campeonato de 2000 puntos, buscar que el campeonato reparta año a año cada vez más puntaje que ayude más al ranking de peruanos,

Playa Señoritas es considerada una de las sedes más representativas del circuito WSL en el país. (Foto: NP) / @sportpaparazzi

-Para que ellos puedan clasificar al Challenger Series…

Una vez que ya tengamos un mayor número de competidores en el Challenger Series, la idea sería poder organizar ese Challenger Series, que es un campeonato muchísimo más grande, que vienen competidores de Sudáfrica, Australia, Europa, Asia y otras partes del mundo. Y, obviamente, el sueño a largo plazo, si nos ponemos ambiciosos y soñadores, sería hermoso que un día pueda ser un campeonato de la élite.

-¿Tú crees que el Perú está aprovechando su potencial como potencia mundial del surf?

Falta mucho por explotar, Raúl, sobre todo por el lado del turismo y la promoción desde el Estado. El Estado está apoyando bien a los deportistas, pero no se está aprovechando al máximo para usar al surf como herramienta. ¿Por qué se hacen eventos tan grandes en otros países? Porque el Estado está realmente involucrado y sabe que, al tener un evento con mayores competidores de otros lados, con mayor nivel, será expuesto ante el mundo entero con publicidad justamente del país, para que más gente venga. El Salvador ha basado toda su política de país en el surf. Su principal fuente es el turismo y el casi 80% es gracias al surf. Teniendo la costa que tenemos, un país tan largo, con tan buenas olas, con tan buenas condiciones, yo siento que se está desaprovechando. Con RDV, hacemos un gran esfuerzo para conseguir el apoyo de la empresa privada y tenemos grandes asesores que ayudan a hacer esto posible.

El Estado tiene que ver esta propuesta de utilizarnos como herramienta para incentivar el turismo y volver a lo que era Perú hace antes de la pandemia, que éramos un país con mucho más turismo. Todavía no hemos recuperado esas esas cifras. Hay para crecer.

-¿Qué otros puntos consideras necesarios?

Ojo, yo creo que el estado en Perú sí apoya manera considerable el deporte. En la mayoría de otros países en la región, los deportistas no tienen en un sueldo como recibimos acá. O sea, tenemos ciertas deficiencias, ¿no? pero igual hay un sueldo del Estado y podemos participar de ciertos campeonatos. S está haciendo un trabajo importante de parte del IPD y de parte de la Federación, pero creo que hay trabajo por hacer de las demás organizaciones

Se hace un campeonato, se consiguen las marcas, como Volkswagen en Señoritas, se consigue el dinero, no se hace un buen trabajo orientando a las marcas, no se hace un buen trabajo de comunicación y, al final, las marcas no consiguen ese retorno que están buscando, por lo que es una marca que va a tomar recuperarla para que vuelva a auspiciar este campeonato por muchos años. Entonces, creo que esa es una de las partes donde podríamos mejorar, obviamente, como RDB, nosotros queremos que nuestros eventos sean los mejores, pero lo que queremos y nuestra visión es que crezca el sector peruano. Si hay más organizaciones haciendo campeonatos, si hay más gente haciendo buenas iniciativas. Lo importante que cuidemos a las marcas que entren, que hagamos un buen trabajo y que se vea el profesionalismo de nuestros lados, ¿no?

.El ingreso es libre para el público. La competencia se realizará desde el miércoles 25, desde las 8:00 a.m. (Foto: NP) / LORENZO BAZO

-¿Cómo ves a la industria del surf peruano?

Tenemos un poco más de 5 años en el mercado y, en solo cinco años, hemos visto una gran profesionalización de la industria. Entre iniciativas, formalización de las empresas que comienzan a usar facturas, que comienzan a organizarse, comienzan a tener un buen inventario, que se comienza a sentir esta competencia en la cual se comienza a crecer. Se siente que cada vez más jóvenes salen de la universidad y agarran una nueva marca de surf, una nueva marca de tablas, se ve que ahora hay siete u ocho entrenadores que están entre todos salvando sus escuelas grandes y antes era solo uno. Se ve que de a poco hay más guías de surf, hay más surf trips guiados que te llevan a correr las mejores olas, ¿no? Se ve cómo está creciendo esto y está a un nivel exponencial. Entonces creo que el futuro definitivamente es auspicioso y tenemos la suerte que tenemos las olas, que si bien podría haber otros países donde por momentos puede haber mejores olas, acá en Perú tenemos algo que es la constancia. Aunque no importa en qué momento del año tú vengas a Perú, vas a agarrar buenas olas y eso es algo único.

Cuéntame un poco más evento, ¿cuántos participantes habrá? ¿de qué países?

Bueno, ya estamos con todos los cupos completos. Tenemos alrededor de 180 inscripciones entre las cuatro categorías: junior damas, junior varones, open damas y open varones. Es un récord de inscritos totales, hemos tenido que ampliar los cupos de las distintas categorías y ajustar un poco el cronograma para poder hacerlo posible. Así que nada, está bueno que la gente esté apostando por este evento y, sobre todo, tenemos mucha presencia internacional. Estamos con gente de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y hasta una chica de Rumanía.

-¿Cuántas fechas internacionales crees que podría tener el Perú?

En un momento hemos llegado a tener, si no me equivoco, hasta tres en un año. Creo que este es un buen número. Que sean tres fechas ayuda a que puedas comenzar a competir en el circuito, teniendo en cuenta que en el circuito te cuentan tus siete mejores fechas. Actualmente, tienes que hacer -al menos- seis viajes y considerar seis viajes en esta división, en la cual todavía los premios económicos, o sea, para recuperar tu inversión, tienes que quedar en los dos primeros puestos. Entonces, si tienes eventos en casa, que te van a salir más económicos, si ya tienes unos tres o cuatro acá, estás en una mejor posición para escoger después. Ok, voy a ir a estos dos de Brasil que están juntitos y a estos dos de Ecuador que están juntitos y termino mi año.

En un momento tuvimos en eso del 2014 o 2015, teníamos lo que se llamaba el Inca Team. Eran 15 a 20 chicos peruanos viajando por el mundo compitiendo, Ahora, con las justas, tenemos cuatro o cinco. ¿La razón? Se ha puesto un poco más difícil el nivel y han hecho esta separación regional, que ha terminado perjudicando un poco nuestro deporte. Entonces, definitivamente si logramos tener unas tres o cuatro fechas al año en el Perú, ayudaría un montón.

-Yendo a un tema más personal, ¿cómo vas con la faceta de empresario y deportista?

Sí, mi carrera ha sido un poco extraña. Tuve 10 años netamente dedicado al deporte y conseguí buenos logros. A finales de 2022, decido retirarme y tomarme una pausa para sacar adelante mi empresa, pero seguía entrenando porque era mi estilo de vida. Entonces, seguí en mis entrenamientos y comencé a avanzar en mi carrera como locutor deportivo. Al tercer campeonato que estaba comentando, me jalaba los pelos porque veía todos corriendo y yo no me metía al agua. Entonces, comencé a decirles a los de la organización como que, ok, comento, pero déjame meterme a competir cuando me toque. Y comencé a competir de nuevo y, sin querer, retomé mi carrera. A finales del 2024 gano un par de campeonatos, a inicios de 2025, logro clasificar al Mundial y dije: “espera, Lucas, quítate de la cabeza de que estás retirado, pero adapta esta filosofía en la cual estás relajado, no le tienes que demostrar nada a nadie”. Y con esa mentalidad gané un par de campeonatos en Punta Roca después durante el año, también comentando, compitiendo, gané un campeonato de la WSL, clasifiqué al Bolivariano y, sin darme cuenta, terminé ganando el campeonato y tuve uno de los mejores años de mi carrera deportiva.

Antes, apuntaba cada cuánto venían las olas, apuntaba y tenía mi Excel en que sacaba mis cálculos. Ahora creo que definitivamente sería un sueño conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. El sueño de ser campeón mundial sigue ahí, el sueño de algún día ser reportista olímpico y tener una medalla olímpica está, pero con esta misma mentalidad.

-Me imagino que ahora la presión va por el mundo del lado de organización…

Sí, ya las presiones son bastante más grandes porque hay una responsabilidad adicional. Representar un país es una responsabilidad gigante. En el mar todo puede pasar, se pueden dar los resultados como que no, todo depende de mí, pero en mi empresa, si no llego a pagarle a mi personal, no llego a pagarle a mis inversionistas, no la presión comienza a ser por otro lado, ¿no? Yo creo que los dos dan una adrenalina bonita y es lo que me gusta un poco mi vida.

-¿Qué motiva más ahora los 28 años? ¿Competir o construir? Porque ahora estás construyendo con el surf en el Perú…

Creo que es un poco el balance que he encontrado en mi vida que me da que me permite sentirme pleno. Por el lado del surf, mi máximo objetivo es ser el mejor surfista posible y correr las mejores olas de mi vida, ser respetado en el mundo del surf como longboarder, no como competidor, sino que mi nombre se asocie a un gran surfista en todo tipo de tabla, en todo tipo de olas, porque eso respalda mi empresa, soy la cara de mi empresa y damos consejos de surf, porque vendemos productos de surf, porque estamos todo el tiempo opinando sobre surf.

Entonces, para mí es importante ser un gran tablista. Es lo que me llena como persona y es lo que me termina dando nivel y experiencia también para el lado competitivo. Entonces, siento que mi pilar ahorita es ser cada día el mejor tablista posible y que eso ‘chorree’ a mis aristas de empresario y a mis aristas de competidor.

-Claro que sí, Lucas, te agradezco por el espacio y que el torneo sea todo un éxito…

Definitivamente, ahí los esperamos a todos el 25 al 28 de febrero en señoritas. es importante que la gente sepa que las entradas no cuestan, esa es una particularidad en nuestro deporte que tú puedes ir a la playa y puedes estar ahí a un paso tomándote una foto con Miguel Tudela, con Sol Aguirre, con Alonso Correa, nuestro deportista olímpico. tenemos ahí a la gente literalmente ahí palpable y pueden disfrutar del show y también de todo el festival.

