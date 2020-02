El presente de dos peruanos en Países Bajos se vuelve en un foco de atención para Ricardo Gareca. La gran actuación de Sergio Peña el fin de semana, donde participó en los 4 goles de su club Emmen, es una constante que ha ido evolucionando al pasar de las fechas. A ello se suma la presencia del defensor Miguel Araujo, quien ha vuelto a sumar minutos y se convierte en opción para la defensa. Su presencia en la selección, remonta también al partido contra Argentina en la Bombonera donde ambos fueron titulares.

Escribir sobre Sergio Peña es mostrar una historia de perseverancia y constante evolución. Formado en Alianza Lima tuvo su primera experiencia internacional en el Granada B de España. En su aventura por España acumuló 21 partidos y anotó 1 gol. Esta travesía se detuvo cuando en julio de 2015 volvió a préstamo al Perú. Alianza Lima lo recibió de nuevo con el afán de sumar minutos y tentar un puesto en la selección nacional. Al año siguiente, partió a la Universidad San Martín con las mismas condiciones de contrato y jugó 27 partidos aportando también con 3 goles y 1 asistencia. A mitad de año, volvió a España.

Su llamado a la selección peruana se convirtió en un hecho y Ricardo Gareca lo tuvo en cuenta cuando debutó el 23 de marzo de 2017. Esa vez ingresó en reemplazo de Yoshimar Yotún en el empate 2-2 ante Venezuela. Su primer partido como titular fue el 5 de octubre de 2017 en La Bombonera, cuando Perú empató 0-0 ante Argentina.

Si de momentos duros se trata, Sergio Peña sabe lo que es quedar fuera en último momento, el jugador no pudo consumar el sueño mundialista tras ser el último jugador que quedó fuera de la convocatoria para Rusia 2018. Meses después partió a Tondela de Portugal, pero una lesión no lo dejó destacar muy rápido. Ya recuperado disputó 37 partidos y anotó 1 gol. Esto no le bastó para entrar a la nómina final de Perú en la Copa América 2019.

La realidad se muestra distinta y FC Emmen de Países Bajos se muestra como punto de partida para una convocatoria que parece ser un hecho. La actuación del pasado fin de semana lo llevó a su partido 22 en el club donde ha anotado 4 goles en lo que va de la temporada.

Si bien es cierto, tiene más recorrido que Sergio Peña, Miguel Araujo también se ausentó de las últimas convocatorias por su futuro incierto al salir de Talleres de Córdoba a mediados de 2019. Su participación en la Copa América 2019 lo colocó como una clara opción en defensa. Disputó 2 partidos y uno de ellos fue reemplazo de Carlos Zambrano en la triste goleada ante Brasil. Un año antes fue parte del Mundial Rusia 2018 donde no tuvo minutos. Ricardo Gareca le ha dado confianza e incluso fue parte del partido ante Argentina en La Bombonera en 2017.

Su primera aparición con la ‘Blanquirroja’ se dio en 2013 en el partido ante Trinidad y Tobago donde no pisó el campo de juego. El estreno oficial llegaría el 18 de noviembre del 2014 en reemplazo de Cristian Benavente, cuando Perú le ganó 2-1 a Paraguay. En lo que respecta a clasificatorias debutó ante Ecuador en 2016, en reemplazo de Luis Abram quien salió lesionado.

Con la camiseta blanquirroja también forma parte del combinado que estuvo cerca de clasificar al Mundial Sub 20 en 2013 de la mano de Daniel Ahmed. Destacó mucho en la posición de defensa central, esta experiencia le sirvió para emigrar.

Araujo tuvo su primera experiencia internacional en Estrella Roja de Belgrado donde no pudo continuar por problemas de deudas y su vuelta al Perú fue con la camiseta de Alianza Lima, club con el que salió campeón en 2017. Su debut como profesional fue en Cobresol el año 2011.

DUPLAS DE PERUANOS EN EL EXTRANJERO

Así como Sergio Peña y Miguel Araujo, existieron más duplas de peruanos que jugaron en el extranjero. Si bien es cierto, no todos fueron exitosos, podremos hablar de Percy Rojas y Eleazar Soria, quienes se convirtieron en campeones de la Copa Libertadores en 1975. También están los peruanos en Alemania como Farfán y Zambrano en Schalke o Guerrero junto a Pizarro en Bayern. A continuación un breve recuento:

Percy Rojas- Eleazar Soria: Independiente de Argentina

Tras disputar la final de la Copa Libertadores en 1972 con la camiseta de Universitario de Deportes, ambos partieron a Argentina y formaron parte del plantel del ‘Rey de Copas’ en 1975, para la obtención de la Copa Libertadores ante Unión Española de Chile. El ‘Trucha’ anotó un gol en una de las tres finales que se disputó.

La pasantía de ambos por Argentina culminó en 1976 cuando volvieron a Perú para integrarse al plantel de Sporting Cristal que ganó el bicampeonato en 1979 y 1980.

Franco Navarro – Eduardo Malásquez: Deportivo Independiente de Medellín

En el año 1984 surge la anécdota de la ‘Malasqueña’. En aquel equipo jugaban juntos y fueron parte de una dupla imparable en club colombiano. En aquel equipo también militaba el defensa peruano Jorge Olaechea. Malásquez estuvo desde 1982 hasta 1984 cuando volvió al Perú, caso contrario fue Franco Navarro, quien llegó en 1984 para irse en 1986 a Independiente de Argentina.

Juan Carlos Oblitas – Percy Rojas: Seresien de Bélgica

La década del 80’ fue de las mejores para el fútbol peruano, jugadores de la selección militaban en el extranjero y este fue el caso de Juan Carlos Oblitas quien junto a Percy Rojas tuvieron participación en el Seresien de la segunda división de Bélgica. La experiencia europea del ‘Ciego’ fue hasta 1984, ‘el Trucha’ solo estuvo dos años registrando 29 partidos y 11 goles.

José Guillermo del Solar – Percy Olivares: Tenerife

José Guillermo del Solar fue el primero de llegar a España. Esto se dio en 1992 procedente de la Universidad Católica de Chile. Un año después, Olivares arribó al país ibérico. Ambos se quedaron hasta 1995. ‘Chemo’ pasó a las filas de Salamanca y ‘El Zancudo’ partió a Argentina para jugar por Rosario Central.

Paolo Guerrero – Claudio Pizarro: Bayern Munich

La identificación con el club es distinta para ambos, el encuentro se dio desde la temporada 2003/2004 hasta 2005/ 2006. Juntos lograron ganar la Bundesliga y la Copa de Alemania. La falta de oportunidades llevó a Paolo Guerrero a partir hacia Hamburgo en la temporada 2006/2007. Pizarro se mantuvo en los bávaros hasta la 2007/2008 para enrumbar a Inglaterra y vestir los colores de Chelsea.

Jefferson Farfán – Carlos Zambrano: Schalke 04

Farfán llegó a Alemania en la temporada 2008/2009 procedente de PSV. Esta era su segunda experiencia en Europa. Zambrano, por su parte, emigró luego de surgir en las divisiones menores de Cantolao y Schalke 04 fue el primer equipo donde solo pudo jugar una temporada. Al año siguiente partió a préstamo al St. Pauli. Farfán destacó en el club alemán, su estadía se prolongó hasta 2014-2015 para luego recalar en Al- Jazira de los Emiratos Árabes Unidos.

Juan Manuel Vargas – Juan Cominges: Colón de Santa Fe

En el 2005, Juan Manuel Vargas y Juan Cominges llegaron a Argentina para jugar por primera vez en el extranjero. Ambos defendieron la camiseta de Colón de Santa Fe. Una zurda potente llevó a Vargas a emigrar, ocupando la posición de lateral era de los más destacados en Universitario de Deportes. Dentro de todas sus anotaciones en Colón, la que más se le recuerda es un golazo de tiro libre que le marcó a Boca para silenciar la Bombonera.

Juan Cominges fue un pedido de ‘Chemo’ del Solar que integraba el comando técnico del club del ‘sabalero’. Destacado en Sporting Cristal mostraba un buen juego que atrajo la atención de algunos periodistas argentinos que lo comparaban con Enzo Francescoli. Esto le sirvió para ir a Estudiantes de la Plata en la siguiente temporada.

Andy Polo – Raúl Ruidíaz: Morelia

Formados en Universitario de Deportes, se encontraron en 2017 en Morelia. Alternaron juntos en partidos de liga y Copa, Ruidíaz fue pieza clave para salvar el descenso y se convirtió en ídolo del club mexicano. Polo tuvo participación, pero fue perdiendo continuidad hasta ser cedido a Portland Timbers a inicios de 2018.

Hugo Sotil – Pedro Aicart: Barcelona

En una historia curiosa, ambos compartieron camerinos y fueron parte de un amistoso que servía de prueba para Aicart. Tras poseer la ciudadanía española por parte de madre, el jugador procedente de Universitario de Deportes, partió a España. Sin embargo, por problemas de documentos no pudo jugar un partido oficial en el club y al año siguiente fue prestado a Hércules y en su retorno bajó a la filial azulgrana. Barcelona no fue el lugar ideal para Aicart, pero sí para Sotil, quien se llevó gratos recuerdos en España.

Cesar Cueto y Guillermo La Rosa: Atlético Nacional

Dos históricos de la selección peruana fueron parte del plantel campeón de Atlético Nacional. Los hinchas del equipo recuerdan a esta dupla con gran esmero, De la mano del sabio argentino Oswaldo Juan Zubeldía, Atlético Nacional conquistaba en 1981 su cuarta estrella colombiana y comenzaba a erigirse en uno de los más grandes clubes del fútbol patrio. Con su sabia conducción, el cuadro verdolaga sepultó a todos sus rivales en el cuadrangular final y ni Junior, ni América ni Tolima pudieron acercársele siquiera en la lucha por el título.

