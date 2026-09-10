Juan Pablo Varillas consiguió una importante victoria ante el italiano Francesco Passaro por 7-5 y 6-1, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Challenger 125 de Génova.

El tenista peruano mostró solidez durante el encuentro correspondiente a los octavos de final del certamen, imponiendo su ritmo especialmente durante el segundo set.

Varillas, ubicado en el puesto 185 del ranking ATP virtual, atraviesa un destacado momento deportivo, recuperando confianza y protagonismo después de varios meses complicados sin resultados positivos.

Con 30 años, el peruano buscará mantener este nivel en la siguiente ronda del torneo italiano, donde intentará prolongar su buen momento y continuar escalando posiciones internacionales.