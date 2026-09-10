El tenista peruano mostró solidez durante el encuentro correspondiente a los octavos de final del Challenger 125 de Génova.
El tenista peruano mostró solidez durante el encuentro correspondiente a los octavos de final del Challenger 125 de Génova.
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas consiguió una importante victoria ante el italiano Francesco Passaro por 7-5 y 6-1, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Challenger 125 de Génova.

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