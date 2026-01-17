¡El verano se vive en El Comercio! Una oportunidad inmejorable se asoma durante el mes de febrero. Todos los amantes del tenis podrán disfrutar de la primera edición de la Peugeot Asia Open 2026.

Este torneo busca promover un estilo de vida activo y saludable, organizado por el GEC en alianza con IGMA Sports, como socios estratégicos.

Asimismo, los nuevos talentos tendrán una plataforma en la que podrán ser visibilizados y potenciar su juego.

Fechas y horas:

Viernes 20.02: Inauguración (18:00 - 20:00) | Round Robin

Inauguración (18:00 - 20:00) | Round Robin Sábado 21.02: (18:00 - 20:00) | Round Robin

(18:00 - 20:00) | Round Robin Viernes 27.02: (18:00 - 20:00) | Round Robin

(18:00 - 20:00) | Round Robin Sábado 28.02 : Clausura (18:00 - 22:00)

Categorías