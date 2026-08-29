Ignacio Buse volvió a brillar ante los ojos del mundo. El tenista peruano venció a Athur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem y consiguió su segundo título en torneos ATP de su carrera. ‘Nacho’ demostró su mejor tenis sobre pista dura y pasó por encima a un rival que lo exigió desde el primer momento.

De hecho, nuestra primera raqueta cerró de gran manera el segundo set que le permitió llevarse la victoria. Cuando el partido estaba en deuce, Buse se mostró más agresivo para doblegar a su rival y se impuso desde el primer servicio.

¡¡IGNACIO BUSE ES CAMPEÓN DEL ATP 250 DE #WINSTONSALEM!! 🇵🇪🏆



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Tras ganar la ventaja, el peruano sacó para partido y lo consiguió con mucha paciencia. Estuvo fuerte desde el fondo de la cancha, metió a Fery en su propio juego y finalmente cerró la victoria con un error del británico.

La reacción de Buse fue natural: se desplomó sobre el cemento y desbordó en alegría. ‘Nacho’ lanzó un grito eufórico y celebró con sus seres más cercanos. Sin duda, un momento que quedará grabado en la memoria del nuestro tenista y de quienes lo vimos coronarse en Winston-Salem.

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