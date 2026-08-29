¡Tenis que seduce! Así fue el punto de Ignacio Buse que le dio el título de Winston-Salem. (Foto: AFP)
¡Tenis que seduce! Así fue el punto de Ignacio Buse que le dio el título de Winston-Salem. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Ignacio Buse volvió a brillar ante los ojos del mundo. El tenista peruano venció a Athur Fery en la final del ATP 250 de Winston-Salem y consiguió su segundo título en torneos ATP de su carrera. ‘Nacho’ demostró su mejor tenis sobre pista dura y pasó por encima a un rival que lo exigió desde el primer momento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.