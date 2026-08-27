Ignacio Buse conoce a su rival en el US Open 2026: enfrentará a Marcos Giron. (Foto: ATP)
Ignacio Buse conoce a su rival en el US Open 2026: enfrentará a Marcos Giron. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Ignacio Buse (36 ATP) ya tiene rival para su debut en el US Open 2026. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Marcos Giron (77 ATP) en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada, según quedó establecido tras la publicación del cuadro principal en Nueva York.

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