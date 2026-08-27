Ignacio Buse (36 ATP) ya tiene rival para su debut en el US Open 2026. El tenista peruano enfrentará al estadounidense Marcos Giron (77 ATP) en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada, según quedó establecido tras la publicación del cuadro principal en Nueva York.

El duelo representará un nuevo capítulo entre ambos tenistas, que ya se enfrentaron meses atrás en el ATP 500 de Queen’s. En aquella oportunidad, disputada sobre césped, Buse consiguió una victoria ajustada ante el estadounidense. Ahora volverán a encontrarse, pero sobre la cancha dura de Flushing Meadows.

Buse llega al US Open después de avanzar hasta los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Su momento contrasta con el de Giron, quien atraviesa una etapa irregular. El estadounidense alcanzó la tercera ronda de Wimbledon, pero posteriormente no consiguió ganar un partido en los cuadros principales de los torneos ATP que disputó.

🎾GS 🇺🇸US OPEN (30/AGO-13/SET): SE CONFIRMA EL ANTICIPO. 🇵🇪IGNACIO BUSE SERÁ SIEMBRA Y YA CONOCE A SU RIVAL EN EL DEBUT



🗓️30/8-1/9

👤R128

(32)🇵🇪I. Buse (Nº34 LR) 🆚 🇺🇸M. Girón (Nº78 LR)



📊H2H: 🇵🇪1 🇺🇸0 (2026, Grass)



🤔¿Consideras que fue buen sorteo debutar contra un 🔝100… https://t.co/tE3nW7aAzS pic.twitter.com/EQfLMH8nrR — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) August 27, 2026

El peruano, además, consiguió ingresar como el último sembrado del torneo después de necesitar cuatro bajas de jugadores con mejor ranking. Esta condición le permitió evitar en su debut a cualquiera de los 31 tenistas restantes que se encuentran por encima de él en la clasificación. En caso de avanzar a la segunda ronda, tampoco podrá enfrentarse a ellos.

Por su parte, Giron llegará a Nueva York después de superar las clasificaciones en Washington y el Masters 1000 de Canadá, aunque perdió en primera ronda de ambos cuadros principales. Luego cayó ante Henrique Rocha en la qualy de Cincinnati y frente a Dhakshineswar Suresh en Winston-Salem.

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