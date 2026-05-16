Resumen

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Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse. (Foto: Getty Images)
/ Julian Finney
Por Redacción EC

Ignacio Buse (62° ATP) comenzó con el pie derecho su participación en la clasificación del ATP 500 “Bitpanda Hamburg Open” tras vencer con contundencia al alemán Niels McDonald (673° ATP) por 6-2 y 6-0 en apenas 1 hora y 9 minutos de juego.

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