Ignacio Buse (62° ATP) comenzó con el pie derecho su participación en la clasificación del ATP 500 “Bitpanda Hamburg Open” tras vencer con contundencia al alemán Niels McDonald (673° ATP) por 6-2 y 6-0 en apenas 1 hora y 9 minutos de juego.

La primera raqueta nacional mostró un tenis muy sólido desde el inicio del encuentro, dominando con intensidad desde el fondo de la cancha y marcando diferencias rápidas ante el joven tenista local. Nacho controló el ritmo del partido con un juego agresivo y preciso, dejando muy pocas oportunidades para la reacción de su rival.

El peruano, principal favorito de la qualy, elevó aún más su nivel en el segundo set, donde no cedió ningún game y cerró el triunfo con mucha autoridad para avanzar a la ronda decisiva de la clasificación.

Con esta victoria, Buse quedó a un solo paso de ingresar al cuadro principal del torneo alemán, lo que significaría su tercera presencia en un main draw de ATP 500 tras sus participaciones en Río de Janeiro y Barcelona.

Además, Ignacio ya conoce a su rival para definir mañana domingo 17, el ingreso al cuadro principal: será el francés Hugo Gaston (118° ATP), quien superó con claridad al alemán Marko Topo (251° ATP) por 6-1 y 6-2.

El gran momento de Buse continúa consolidándose en la gira europea sobre arcilla. Luego de Hamburgo, “Nacho” tendrá otro desafío histórico al disputar por primera vez de manera directa el cuadro principal de Roland Garros, gracias al importante ascenso que ha logrado en el ranking ATP durante esta temporada.