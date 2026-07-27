¡Está de vuelta! Juan Pablo Varillas avanza al cuadro principal del San Marino Challenger. (Foto: ATP)
¡Está de vuelta! Juan Pablo Varillas avanza al cuadro principal del San Marino Challenger. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas demostró que está de vuelta. El tenista peruano selló su clasificación al cuadro principal del San Marino Challenger luego de vencer al italiano Francesco Forti, actual número 371 del ranking ATP, en un partido que exigió al máximo su resistencia física y mental.

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