Juan Pablo Varillas demostró que está de vuelta. El tenista peruano selló su clasificación al cuadro principal del San Marino Challenger luego de vencer al italiano Francesco Forti, actual número 371 del ranking ATP, en un partido que exigió al máximo su resistencia física y mental.

El peruano (274º ATP) tuvo que luchar durante 3 horas y 19 minutos para quedarse con la victoria. Varillas ganó el primer set por 6-4, cedió el segundo por 3-6 y terminó imponiéndose en un emocionante desempate para cerrar el encuentro con un 7-6 en el tercer parcial.

Este resultado le permitió completar con éxito la fase clasificatoria del torneo. Antes de superar a Forti, el peruano ya había dejado en el camino al serbio Stefan Latinovic, sumando así dos triunfos consecutivos que le abrieron las puertas del cuadro principal del certamen.

Ahora, el siguiente desafío del peruano será la primera ronda del San Marino Challenger, donde conocerá a su rival en las próximas horas. Con el boleto asegurado al cuadro principal, Varillas intentará prolongar su buen momento y seguir avanzando en uno de los torneos más tradicionales sobre polvo de ladrillo del circuito Challenger.

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