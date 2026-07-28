Juan Pablo Varillas vence al italiano Jacopo Vasamì y avanza a octavos del Challenger de San Marino. (Foto: ATP)
Juan Pablo Varillas vence al italiano Jacopo Vasamì y avanza a octavos del Challenger de San Marino. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas empezó de la mejor manera su participación en el cuadro principal del Challenger de San Marino. El tenista peruano, ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, derrotó con autoridad al italiano Jacopo Vasamì (362°ATP) por 6-2 y 6-2, resultado que le permitió clasificarse a los octavos de final del torneo y confirmar el buen momento que atraviesa.

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