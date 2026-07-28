Juan Pablo Varillas empezó de la mejor manera su participación en el cuadro principal del Challenger de San Marino. El tenista peruano, ubicado en el puesto 274 del ranking ATP, derrotó con autoridad al italiano Jacopo Vasamì (362°ATP) por 6-2 y 6-2, resultado que le permitió clasificarse a los octavos de final del torneo y confirmar el buen momento que atraviesa.

El encuentro duró apenas 1 hora y 7 minutos, tiempo suficiente para que Varillas mostrara un tenis sólido y dominara el partido de principio a fin. El peruano impuso su ritmo desde los primeros juegos, aprovechó los errores de su rival y nunca le dio opciones para reaccionar sobre la cancha.

La victoria llega después de una destacada fase clasificatoria. Para ganarse un lugar en el cuadro principal, Varillas superó al serbio Stefan Latinović y al italiano Francesco Forti, acumulando así tres triunfos consecutivos en San Marino y manteniendo una racha positiva que ilusiona con una campaña larga en el certamen.

Con este resultado, la raqueta nacional enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre el italiano Francesco Maestrelli (149° ATP) y el australiano Lukas Neumayer (173° ATP). Además, el triunfo también le trae buenas noticias en la clasificación mundial: gracias a su rendimiento, Varillas escaló 17 posiciones en el ranking ATP en vivo y ahora aparece en el puesto 257.

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