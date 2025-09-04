Ignacio Buse, en una nueva jornada con sólido rendimiento, venció al segundo preclasificado del Challenger de Sevilla, Carlos Taberner, y avanzó a las semifinales del torneo.
La primera raqueta nacional se impuso con parciales 6-3 y 6-2 en una de sus mejores actuaciones de la temporada.
Ahora espera a su próximo rival del enfrentamiento entre David Jorda Sanchis y Daniel Mérida.
En rondas previas, Buse venció a los también españoles Bernabé Zapata Miralles y Pablo Llamas Ruiz.
Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.
