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Buse es campeón ATP, un despiadado asesinato y la tibieza de Jorge Nieto

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 24 de mayo.

    Redacción EC
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    La batalla de Hamburgo: así fue la consagración de Ignacio Buse en el ATP 500.
    La batalla de Hamburgo: así fue la consagración de Ignacio Buse en el ATP 500.

    En el Semáforo de este domingo 24 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse se consagra como campeón ATP con su primer título en Hamburgo. Segundo, un despiadado asesinato en la Carretera Central. Finalmente, la tibieza de Jorge Nieto que invita a viciar el voto.

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