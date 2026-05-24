Buse es campeón ATP, un despiadado asesinato y la tibieza de Jorge Nieto

En el Semáforo de este domingo 24 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse se consagra como campeón ATP con su primer título en Hamburgo. Segundo, un despiadado asesinato en la Carretera Central. Finalmente, la tibieza de Jorge Nieto que invita a viciar el voto.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢IGNACIO BUSE ES CAMPEÓN ATP 500 EN HAMBURGO

Tenían que pasar 19 años para volver a tener a un tenista peruano en lo más alto del circuito ATP, y este sábado 23 de mayo fue Ignacio Buse. Nuestra primera raqueta nacional concluyó una semana perfecta en Hamburgo y se quedó con su primer título grande. Con los 500 puntos que obtuvo por este logro, además, Nacho sube hasta el puesto 31 del mundo, con lo que supera a Lucho Horna y se convierte en el segundo mejor ránking peruano de la historia. Todo el Perú vive contigo esta alegría, Nachito.

🔴DESPIADADO ASESINATO

En Chaclacayo, la policía halló el cuerpo de un hombre no identificado en el kilómetro 20 de la Carretera Central. La víctima presentaba heridas de disparo en el rostro y cortes severos, incluido el desprendimiento de una oreja. El hallazgo ocurrió cerca del sector Cobián y del estadio Pachacútec, luego de que vecinos alertaran sobre un cuerpo tendido en la pista. Las autoridades descartaron un atropello y sospechan que el crimen ocurrió en otro lugar antes de ser abandonado el cadáver allí.

🔴LA TIBIEZA DE NIETO

En momentos de crisis, la responsabilidad de un líder es tomar posición. No refugiarse en la comodidad moral y ponerse a un costado por cálculo político. Eso es lo que ha hecho el excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, quien ha anunciado que votará viciado en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Lavarse las manos para no asumir las consecuencias e invocar a sus seguidores a anular sus votos no es precisamente una señal de liderazgo.