Ignacio Buse sigue imparable. En una monumental jornada, el tenista nacional consiguió una gran victoria ante el argentino Román Burruchaga en semifinales del Challenger de Montevideo que se viene disputando desde el domingo 9 de noviembre.

‘Nacho’ se impuso por dos sets muy peleando ante el argentino. En el primer set, el peruano ganó por 6-2, una amplia ventaja. Pero en el segundo parcial, Buse se esforzó para llevarse el partido 7-5.

Con este triunfo, Ignacio Buse no solo se metió en la gran final en la que enfrentará este domingo (desde las 3:30 p.m.) al ganador de la otra semifinal que enfrenta a los chilenos Tomás Barrios y Cristian Garin; también subió al puesto 105 del ranking ATP en vivo y lo deja a un solo paso de alcanzar un logro histórico para el tenis peruano.

Con esta clasificación, Buse disputará este domingo la final del Challenger de Montevideo, en lo que podría convertirse en el partido más importante de su carrera. Una victoria no solo le daría el título, sino que también le permitiría ingresar por primera vez al Top 100 del mundo y asegurar su presencia en el cuadro principal del Australian Open 2026, sin necesidad de jugar la qualy.

De esta manera, Buse cierra su temporada con una campaña notable y con la posibilidad real de convertirse en el nuevo peruano dentro del Top 100, un paso enorme para su carrera y para el tenis nacional.

