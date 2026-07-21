Con remontada épica: Gonzalo Bueno logra su primer triunfo ATP y avanza en el Abierto de Estoril. (Foto: ATP)
Con remontada épica: Gonzalo Bueno logra su primer triunfo ATP y avanza en el Abierto de Estoril. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Gonzalo Bueno consiguió la primera victoria ATP de su carrera al imponerse al portugués Tiago Pereira por 6-3, 1-6 y 7-6(5) en la primera ronda del ATP 250 de Estoril. El tenista peruano mostró carácter para remontar un partido que parecía perdido y dio un paso importante en su crecimiento dentro del circuito profesional.

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