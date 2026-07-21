Gonzalo Bueno consiguió la primera victoria ATP de su carrera al imponerse al portugués Tiago Pereira por 6-3, 1-6 y 7-6(5) en la primera ronda del ATP 250 de Estoril. El tenista peruano mostró carácter para remontar un partido que parecía perdido y dio un paso importante en su crecimiento dentro del circuito profesional.

Bueno arrancó el encuentro con autoridad y se quedó con el primer set por 6-3 gracias a un juego sólido desde el fondo de la cancha. Sin embargo, el portugués reaccionó en la segunda manga, aprovechó el apoyo del público local y dominó con claridad para igualar el partido tras imponerse por 6-1.

El tercer set fue el más emocionante de la jornada. Tiago Pereira tomó una amplia ventaja de 5-1 y dispuso de dos oportunidades con su servicio para cerrar el encuentro. Cuando todo parecía definido, el peruano reaccionó con personalidad, recuperó el quiebre, igualó el marcador y llevó la definición al tie-break.

INCREDIBLE COMEBACK!



Gonzalo Bueno was 1-5 down in the 3rd set and saved a match point, but came back to beat Tiago Pereira 6-3, 1-6, 7-6(5) and get a crazy first career ATP main draw win here at the @EstorilOpen. pic.twitter.com/9NmZ1nlJhh — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) July 21, 2026

En el desempate, Gonzalo Bueno volvió a demostrar fortaleza mental. Se adelantó rápidamente por 6-1, aunque el portugués logró acercarse hasta el 6-5. Pese a la presión, el peruano mantuvo la calma y selló el triunfo por 7-5 en el tie-break, desatando la celebración por la primera victoria ATP de su carrera.

Gracias a este resultado, Gonzalo Bueno avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Estoril, donde enfrentará al ganador del duelo entre el neerlandés Botic van de Zandschulp y el portugués Jaime Faria. El triunfo representa un importante impulso para el tenista nacional, que continúa consolidando su crecimiento en el circuito profesional.

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