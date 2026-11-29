El oficio de periodista tiene algo de camaleónico. Y si no, que lo diga Bruno Ortiz Bisso, jefe de Redacción de El Comercio y ahora también conductor de un programa tan oportuno como necesario: “Al día con el fenómeno El Niño”. En tiempos donde los frentes por donde está una marca son más de uno, un periodista debe saber saltar del impreso a la web, de la web a las redes y de estas a YouTube. Él lo hace.

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De lunes a viernes al mediodía, y por una hora, Bruno seguirá en vivo la evolución del fenómeno climático y su impacto en el país. El espacio combina reportes desde las zonas afectadas, entrevistas a especialistas y recomendaciones prácticas para la población. Una nueva apuesta de El Comercio que complementa los espacios de “Siempre a las 8” con Jimmy Chinchay (8 a.m.) y “Tenemos que hablar” con Paola Villar y Sebastián Ortiz (9:30 a.m.).

“Lo que buscamos es que las informaciones del FEN no se limiten a lo meteorológico o a los desastres relacionados, sino a conocer, de la mano de expertos, cómo nos podemos adecuar a los cambios que plantea este evento climatológico para los próximos meses”, dice Ortiz Bisso, quien tiene ya más de dos décadas en la marca y es un referente en la redacción de los temas de ciencia y tecnología.

Líderes en vistas

Octubre nos dejó dos grandes noticias. Según el ránking de DataTube, “Gestión Mundo” se ubicó en el primer lugar entre los programas informativos más vistos en YouTube en el Perú, mientras que “Stream Depor” lideró la categoría de deportes.

A ello se suman las cifras globales de ambas marcas en la plataforma: “Gestión” alcanzó los 14,9 millones de visualizaciones y “Depor”, los 12,9 millones. Cerca de 28 millones de reproducciones en un solo mes.

Dos propuestas editoriales distintas que comparten un mismo éxito: liderar sus respectivas categorías en un ecosistema audiovisual cada vez más competitivo.

TOP 10 - NOTICIAS

Gestión Mundo (8’910.064)

La encerrona (3’594.476)

Brutalidad política (3’045.838)

RPP Noticias (2’788.346)

Sin guion (2’391.645)

El Comercio (2’087.644)

Ecos latinos (1’870.933)

La República - LR+ (1’784.618)

No soy mermelero (1’761.559)

Resurge TV (1’658.356)

TOP 10 - DEPORTE

Stream Depor (3’137.169)

Desde la cancha (2’719.938)

Más allá del gol (1’933.165)

GianFC11 (1’256.099)

Vicente Cisneros periodista - oficial (1’117.354)

A presión radio (1’030.667)

Doble punta (960.729)

La jugada Good (875.814)

Aficionados Sports (863.683)

Opinión - Horacio Zimmermann (821.712)