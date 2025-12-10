Ganadores de la experiencia cierre de año en Maido | #ExperienciasEC

Dos suscriptores de El Comercio y sus acompañantes vivirán una experiencia gastronómica sin precedentes en Maido, galardonado recientemente como el mejor restaurante del mundo.

Este almuerzo exclusivo, diseñado especialmente para cerrar el 2025 con broche de oro, será dirigido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, creador de Maido. Los afortunados ganadores tendrán la oportunidad de sumergirse en una propuesta culinaria de alto nivel.

Cada plato que degustarán ha sido concebido para reflejar la excelencia que distingue a Maido: sabores que rescatan lo mejor del mar peruano con sutileza nikkei, técnicas japonesas de precisión y una narrativa sensorial donde cada bocado cuenta una historia.

Los ganadores de esta edición son:

Daniel Francisco Pimentel

Pedro Leopoldo Leveau

¡Felicitaciones! Y muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad.

Si esta vez no resultaste ganador, no te preocupes: cada mes renovamos nuestra oferta de experiencias exclusivas para suscriptores. Podrías ser tú el próximo invitado a descubrir un universo de sabores, técnica y creatividad.

