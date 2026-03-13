Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una jornada diferente en la Bodega Viña Vieja, ubicada en Finca Rotondo, en Chincha.

Esta experiencia exclusiva los llevará a conocer de cerca el proceso detrás de sus vinos, recorrer los viñedos y disfrutar de una cata guiada en un entorno natural privilegiado.

Durante esta experiencia, los asistentes participarán en un recorrido por las instalaciones de la bodega, donde descubrirán la historia y legado del proyecto, además de conocer el área de producción y la zona de barricas. Luego se trasladarán a los viñedos para explorar las variedades cultivadas y entender cómo el terroir influye en la identidad de cada vino.

La jornada también incluirá una degustación de productos seleccionados, un show en vivo y un almuerzo buffet especialmente preparado para la ocasión, en medio del paisaje vitivinícola del sur chico.

Los ganadores de esta experiencia son:

Elva Muñoz Tuesta

Alex Mendoza

Alvaro Palacio

Rosa Cornejo

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses presentamos nuevas #ExperienciasEC exclusivas para suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador.

Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, no dejes de hacerlo ingresando aquí .