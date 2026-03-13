Cuatro suscriptores de El Comercio y sus acompañantes tendrán la oportunidad de vivir una jornada diferente en la Bodega Viña Vieja, ubicada en Finca Rotondo, en Chincha.
Esta experiencia exclusiva los llevará a conocer de cerca el proceso detrás de sus vinos, recorrer los viñedos y disfrutar de una cata guiada en un entorno natural privilegiado.
Durante esta experiencia, los asistentes participarán en un recorrido por las instalaciones de la bodega, donde descubrirán la historia y legado del proyecto, además de conocer el área de producción y la zona de barricas. Luego se trasladarán a los viñedos para explorar las variedades cultivadas y entender cómo el terroir influye en la identidad de cada vino.
La jornada también incluirá una degustación de productos seleccionados, un show en vivo y un almuerzo buffet especialmente preparado para la ocasión, en medio del paisaje vitivinícola del sur chico.
Los ganadores de esta experiencia son:
- Elva Muñoz Tuesta
- Alex Mendoza
- Alvaro Palacio
- Rosa Cornejo
Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad. Recuerda que todos los meses presentamos nuevas #ExperienciasEC exclusivas para suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador.
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