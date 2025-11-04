Ganadores de la experiencia junto a Maison Sicet y la Commanderie du vin de Bordeaux | #ExperienciasEC

En celebración del primer aniversario de la llegada de la Commanderie du vin de Bordeaux al Perú, en alianza con la Maison Sicet, serán cuatro los suscriptores de El Comercio, junto a sus acompañantes, quienes disfrutarán de una velada única de cena, cata y maridaje en el hotel Pullman Lima Miraflores, en compañía de productores bordeleses representantes del Grand Conseil du Vin de Bordeaux.

Durante la noche, también serán testigos de la entronización de los nuevos commandeurs de la hermandad del vino de Burdeos.

Los ganadores de esta experiencia son:

Maria Augusta Alfageme Rodríguez

William Li

Harold Cruz

Ana María Cueto

Felicitamos a cada uno de ellos y les agradecemos por ser parte de nuestra comunidad.

Recuerda que todos los meses tenemos nuevas experiencias exclusivas para nuestros suscriptores. Tú podrías ser el próximo ganador. Si todavía no eres suscriptor de El Comercio, no dejes de hacerlo ingresando aquí.